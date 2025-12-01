Erzsébet királynő már a kezdetekkor észrevett valamit Károly és Diana kapcsolatán

Károly herceg és Diana hercegné kapcsolata nem indult egyszerűen és álomszerűen annak idején. A jelenlegi brit uralkodó már akkor is Camilla Parker Bowles-be volt szerelmes, akit ma már Kamilla királynéként ismerünk. A kapcsolatukat azonban nem támogatta II. Erzsébet királynő, így akkoriban házasság sem lehetett belőle – írja az elle.hu.

Korábban megjelent egy királyi életrajz, amiben arról számoltak be, hogy a néhai brit uralkodó úgy gondolta, Diana hercegné sokkal jobban illett volna András herceghez, és nem pedig Károlyhoz. Kiderült az is, hogy II. Erzsébet királynő a kezdetekkor teljesen el volt ragadtatva Dianától, de egy dologtól nagyon tartott. Úgy gondolta, hogy újdonsült menye túlságosan fiatal és tapasztalatlan, így nem tudja majd különválasztani, hogy Károly nemcsak egy átlagos ember, hanem a trónörökös, akinek komoly kötelezettségei vannak.

II. Erzsébet királynő erősen elgondolkodott azon, hogy Diana talán a harmadik gyermekével, András herceggel jobb párost alkotna. Végül Károly 1981-ben feleségül vette Dianát, de a kapcsolatuk végig viharos maradt. 1996-ban pedig hivatalosan is elváltak, de előtte már sokáig külön éltek. A jelenlegi brit uralkodó 2005-ben vette feleségül Kamillát, a nőt, akitől sosem tudott elszakadni.

A könyvben a szerző arról is beszámol, hogy Károly és Erzsébet kapcsolata sosem volt tökéletes:

„Az édesanyja volt az a nő, akit szeretett, de akihez sosem tudott igazán közel kerülni – és csak Erzsébet időskorára kapta meg tőle azt a szeretetet és megbecsülést, amelyre egész életében vágyott.”

De a 2021-ben elhunyt Fülöp hercegről is kiderült egy titok, aki állítólag nem volt elragadtatva Harry herceg és Meghan Markle házasságától. Erzsébet királynő férje ellenezte a kapcsolatot, sőt még egy durva megjegyzést is tett az unokájának az esküvővel kapcsolatosan:

„Színésznőkkel az ember szórakozik, nem pedig feleségül veszi őket” – mondta Fülöp herceg, miután Harry herceg és Meghan Markle bejelentették az eljegyzésüket.