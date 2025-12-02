2025. december 7., vasárnap

Együtt töltötte a hálaadást Ben Affleck és Jennifer Garner

A két színész máig jó kapcsolatot ápol egymással

MH
 2025. december 2. kedd. 11:50
Ben Affleck és Jennifer Garner a bizonyítékai annak, hogy békében is el lehet válni egymástól.

Együtt töltötte a hálaadást Ben Affleck és Jennifer Garner
Ben Affleck és Jennifer Garner
Fotó: AFP/Frederic J. Brown

A két színész hosszú évekig élt házasságban, és három közös gyermekük született. A válásuk után évekkel később pedig tényleg barátként tekintenek egymásra, így az sem meglepő, hogy idén is együtt töltötték a hálaadást – írja az elle.hu.

„Pont úgy, mint tavaly, Jen rendezte a hálaadást az otthonában. Ben és az édesanyja is csatlakozott” – nyilatkozta egy névtelen informátor, aki kiemelte, hogy a népszerű színésznő mindig különlegessé teszi az ünnepet: remek szakács, és imádja, amikor az egész család együtt van. Ben Affleck pedig mindig szívesen látott vendég nála.

A pár közeli ismerősei szerint bár már több mint tíz éve jelentették be a válásukat, ma már jól kijönnek egymással, és őszintén támogatják a másikat. Jennifer Garner tavaly is segítette a volt férjét, amikor Ben Affleck és Jennifer Lopez két év házasság után bejelentették, hogy válnak.

