Együtt töltötte a hálaadást Ben Affleck és Jennifer Garner

Ben Affleck és Jennifer Garner a bizonyítékai annak, hogy békében is el lehet válni egymástól.

A két színész hosszú évekig élt házasságban, és három közös gyermekük született. A válásuk után évekkel később pedig tényleg barátként tekintenek egymásra, így az sem meglepő, hogy idén is együtt töltötték a hálaadást – írja az elle.hu.

„Pont úgy, mint tavaly, Jen rendezte a hálaadást az otthonában. Ben és az édesanyja is csatlakozott” – nyilatkozta egy névtelen informátor, aki kiemelte, hogy a népszerű színésznő mindig különlegessé teszi az ünnepet: remek szakács, és imádja, amikor az egész család együtt van. Ben Affleck pedig mindig szívesen látott vendég nála.

A pár közeli ismerősei szerint bár már több mint tíz éve jelentették be a válásukat, ma már jól kijönnek egymással, és őszintén támogatják a másikat. Jennifer Garner tavaly is segítette a volt férjét, amikor Ben Affleck és Jennifer Lopez két év házasság után bejelentették, hogy válnak.