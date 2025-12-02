Britney Spearst súlyos lelki problémák gyötrik + VIDEÓ

A régóta mentális problémákkal küzdő Britney Spearst az elmúlt hetekben maga alá temette a magány, és a tudat, hogy elveszítheti a gyermekeit. Exférje, Kevin Federline ugyanis kijelentette, hogy félti a gyermekeit az édesanyjuktól.

Féltik a szerettei Britney Spearst. Az énekesnő talán még soha nem érezte annyira rosszul magát mint az elmúlt néhány hónapban. Britney Spears exférje, Kevin Federline ugyanis súlyos állításokat tett a gyermekei anyjáról, majd kijelentette, hogy ha rajta múlna, akkor a gyerekei soha többet nem találkoznának az édesanyjukkal.

Kevin Federline memoárjában számos olyan állítás szerepelt, amelyek szerint az énekesnő nagyon rossz anya volt, és a házasságuk alatt rendszeresen kábítószert fogyasztott. Később kiderült, hogy Britney Spears gyerekei alkalmanként találkoznak csak az édesanyjukkal, és ezek a találkozók egyre ritkábbá váltak, mert a mentális betegséggel küzdő híresség állapota nem teszi lehetővé, hogy normális keretek között beszélgethessenek egymással. Britney az állítások hatására törölte magát az Instagramról, majd néhány hétnyi digitális detox után visszatért, és furcsa bejegyzéseket kezdett feltölteni magáról.

A világsztár most egy táncolós videót osztott meg a közösségi médiában, a felvétele mellé pedig szívszorító sorokat írt. A később törölt szövegben azt ecsetelte, hogy kezdi maga alá temetni őt a sötétség, és úgy érzi, hogy elveszítette a gyermekeit.

„Néha jót tesz a gondolkodás a léleknek. Néha nehéz helyzetek jönnek, de ez csak azért van, hogy tanuljunk belőlük. Megtanultam, hogy mindig őszintén adjam ki magamból a bennem dúló érzelmeket. Nevezz gyerekesnek, vagy butának, de én egy felnőtt nő vagyok, aki megtartotta a lelke legérzékenyebb részét. Most pedig hagyom, hogy lázadjon a gyermeki énem. Erre van szükségebb a legsebezhetőbb állapotomban. Túl kell élnem a szomorúságot és a sötétséget ahhoz, hogy megértsem, hogy milyen érzés elveszíteni valakit. Feldolgozom ezt a fájdalmat. Néha a szenvedés után ritka, és különleges pillanatok manifesztálódhatnak. Ez kell ahhoz, hogy megértsem: nem vagyok egyedül. A bennem élő gyerek mindig velem lesz" - írta bejegyzésében a popsztár.