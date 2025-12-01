Az Olsen ikrek árnyékában

A híres Olsen ikrek testvére, Elizabeth Olsen arról mesélt, milyen volt a világhírű ikertestvérek, Mary-Kate és Ashley árnyékában felnőni. A WandaVision 36 éves sztárja a brit Timesnak adott interjúban idézte fel Los Angeles-i éveit, amikor a család mindennapjait az ikrek folyamatos forgatásai határozták meg – írja a life.hu.

A négy testvér közül Elizabeth volt a legfiatalabb, és mindössze öt év választja el őket egymástól, ami már önmagában is pezsgő, olykor zűrzavaros családi életet eredményezett. Ehhez társult, hogy gyerekkorának jelentős részét filmforgatásokon töltötte, miközben nővérei, a ma 39 éves Mary-Kate és Ashley Olsen már gyerekszínészként dolgoztak.

Elizabeth felidézte, hogy emiatt sokszor kimaradt a gyerekekre jellemző, mindennapi rituálékból: „Most már különösen meghatónak tartom a nyugodt esti fürdés vagy az elalvás előtti mese gondolatát, mert nálunk ilyen nem nagyon volt.” Hozzátette, mára ő lett az a barát vagy nagynéni, aki szívesen segít mások gyerekeinek esti rutinjában, talán éppen azért, mert saját életéből hiányzott ez a fajta meghittség.

A színésznő arról is beszélt, hogy gyerekkorában Mary-Kate és Ashley mindig ott voltak mellette: eljártak minden iskolai előadására és táncbemutatójára, sokszor azért, mert elvárták tőlük, hogy támogassák a legkisebb testvért. Amikor arról kérdezték, hogy Mary-Kate és Ashley adtak-e neki szakmai tanácsokat, Olsen úgy reagált: „Nem. Mi egyszerűen egy támogató család vagyunk.”

A színésznő 2019-ben ment feleségül Robbie Arnetthez. Ashley Olsen kisfiának, Ottónak is ő a nagynénje, akit a tervező 2023-ban, férjével, Louis Eisnerrel közösen, a nyilvánosság kizárásával fogadott örökbe.