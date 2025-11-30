2025. december 7., vasárnap

Katalin karácsonyi koncertjére készül a királyi család

A Wales-i hercegné december 5-én ötödik alkalommal rendezi meg „Together at Christmas”-t

 2025. november 30. vasárnap. 14:53
Katalin hercegné december 5-én ötödik alkalommal rendezi meg „Together at Christmas” című karácsonyi koncertjét a londoni Westminster-apátságban – írta a Spot on News.

Kate Middleton, Wales hercegnője és Görgy herceg a Brit Királyi Légió Emlékezés Fesztiválján a londoni Royal Albert Hallban.
Fotó: NorthFoto

A beszámoló szerint biztosan mellette lesz férje, Vilmos herceg, és több más királyi családtag részvételére is számítanak. Az még kérdéses, hogy három gyermekük, György, Sarolta és Lajos újra megjelenik-e a rendezvényen, de tavaly mindannyian jelen voltak.

Az idei est központi témája a „szeretet minden formája”: Katalin olyan embereket szeretne összehozni, akik másokért dolgoznak, és külön is meg akarja köszönni az önkéntesek munkáját. Mintegy 1600 vendéget hívtak meg az apátságba, ahol a hercegné 2011-ben feleségül ment Vilmoshoz. A hercegné számára különösen érzelmes év volt ez: év elején jelentette be, hogy daganatos betegsége kezelés után remisszióban van, azóta fokozatosan tér vissza a nyilvános szereplésekhez, és a család nemrég nagyobb otthonba is költözött.

A koncerten hollywoodi sztárok is fellépnek: Kate Winslet és Chiwetel Ejiofor irodalmi részleteket olvasnak fel, mellettük más ismert előadók és a Westminster-apátság kórusa gondoskodik a karácsonyi hangulatról. Az eseményt felvételről sugározzák majd Nagy-Britanniában a „Royal Carols: Together At Christmas” című ünnepi műsor részeként, szenteste és karácsony első napján.

