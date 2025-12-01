2025. december 7., vasárnap

Az X-akták sztárja ezúttal szörnyeteg lesz

David Duchovny lelkesen beszélt az új szerepéről

 2025. december 1. hétfő. 5:18
A 65 éves színész a Prime Video új sorozatában, a Malice-ben alakítja Jamie Tannert, egy gazdag és befolyásos üzletembert, akit kísért a múltja – írta a Spot on News.

Az X-akták sztárja ezúttal szörnyeteg lesz
David Duchovny
Fotó: Getty Images via AFP/Matt Winkelmeyer

Duchovny elmondta: emberként taszítónak találja a figurát, színészként viszont kifejezetten élvezte eljátszani. Úgy fogalmazott, hogy egy ennyire arrogáns karaktert teljes egészében el kell fogadnia ahhoz, hogy hiteles legyen a képernyőn.

A színész szerint korábban még sosem formált meg ehhez hasonló típust, ezért külön kihívásként élte meg a feladatot. Azt is elárulta, hogy izgalmas számára az a kérdés, vajon egy ilyen negatív figurát mennyire lehet emberivé tenni, és éppen ez a feszültség tette vonzóvá számára a szerepet.

A Malice története Adam Healey köré épül, aki elhatározza, hogy bosszút áll a gazdag Tanner családon. A középpontban Jamie Tanner, a család feje áll. A sorozatban Duchovny mellett Jack Whitehall, Carice van Houten, Phoenix Laroche, Teddie Allen és Harry Gilby is szerepel. A hat epizódból álló széria november 14-e óta látható.

