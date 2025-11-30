Válságba került Ed Sheeran házassága

Néhány hete jelent meg a világsztár legújabb dala, amelyben arról énekel, hogy majdnem zátonyra futott a házassága a koncertezések miatt. Ed Sheeran vallomása szerint most azért küzdenek a feleségével, hogy újra egymásra találjanak.

Megdöbbentő információk derültek ki a világhírű énekes magánéletéről. Ed Sheeran nemrég a Problems című slágerében őszintén beszámolt arról, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenéznie a házasságának, amíg ő három évig járta a világot a turnéjai miatt. A koncertsorozat ideje alatt Ed Sheeran feleségének egyedül kellett gondoskodnia a két gyermekükről, Lyráról, és Jupiterről.

Ed Sheeran saját bevallása szerint nem volt egy mintaapa

A világsztár a Problems című dalában arról énekelt, hogy a felesége, Cherry Seaborn igazi anyatigrisként védte a családjukat, és mindent megtett azért, hogy képes legyen egyedül helytállni. Ez a helyzet azonban tönkretette a házasságukat.

„A kertünkben haldoklanak a virágok. Mikor apadt el a vizük? Ki tudja? Az igazság az, hogy nem vagyunk jól. Vannak problémáink, és nem tudjuk, hogyan oldjuk meg őket” - olvasható a Problems dalszövegében.

Ed Sheeran másik számában is tetten érhető a közöttük lévő konfliktus. A While War Game szövegében egyenesen azt írja:

„Nincs senki feletted, vagy alattad, te vagy az egyetlen, akit akarok. De úgy érzem, hogy nem elég, hogy neked adom a szerelmemet. Csak centikre vagyunk attól, hogy szétköltözzünk és továbblépjünk. Vagy szerelmesek vagyunk, vagy bolondok.”

Ed Sheeran a gyerekkori szerelmével házasodott össze

A Mirror arról ír, hogy Ed Sheeran új albuma egy utolsó próbálkozás, hogy sikerüljön helyrehoznia a házasságát. Több dalában is utalt rá, hogy a Cherry-vel való kapcsolata egy igazi gyerekkori szerelem, ami nem érdemli meg, hogy így érjen véget. 11 évesen találkoztak először, majd évtizedekkel később 2015-ben vállalták fel a kapcsolatukat. 2018 decemberében pedig örök hűséget fogadtak egymásnak – írta meg a Life.