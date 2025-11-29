Meghan Markle vérig sértette a királyi családot

Izzik a levegő a királyi család, és a sussexi házaspár között. Most a korábbi kritikusa kelt Meghan Markle védelmére, miután a hercegné magára haragította az uralkodó ház tagjait.

Meghan Markle valahogy mindig tudja, hogy mit kell tennie, hogy róla szóljanak a hírek. Most nem szándékosan, de magára haragította a rajongóit és a királyi család tagjait, miután a Szeretettel, Meghan című sorozat egyik jelenetében az uralkodó család tagjaként mutatták be őt a vendéglátójának. Bár nem ő hivatkozott magára hercegnéként, semmit nem tett annak érdekében, hogy tisztázza a félreértést.

Meghan Markle a mai napig használja a sussexi címét

Bár idestova már 4 éve, hogy Harry herceg, és a felesége elhagyta a királyi családot, úgy tűnik, hogy a címeikre még mindig igényt tartanak, és büszkék rá. Annak ellenére is, hogy hivatalosan nem rendelkeznek már azokkal az előjogokkal, mint az uralkodóház aktív tagjaként. Nemrég például lebukott Meghan Markle, hogy Amerikában is gyakran használja a hercegnéi rangját - szúrta ki a Mirror.

A lap tájékoztatása szerint Meghan a sorozata egyik epizódjában meglátogatta egy távolabbi ismerősét, majd a házvezetőnő úgy mutatta be őt, hogy Meghan, Sussex hercegnéje. Ez annak ellenére történt így, hogy állítólag korábban már találkozott egymással a ház ura, és Harry herceg felesége. Úgy tűnt, hogy az egész jelenet csak a kameráknak szólt. Az eset után több ezren kritizálták Meghant az interneten, és a hírek szerint a királyi családot is felbosszantotta a gesztus.

Most Jennie Bond, a királyi család szakértője vette védelmébe Harry herceg feleségét, és elárulta, hogy szerinte miért oktalanok ezek a támadások.

Nem gondolnám, hogy Meghan direkt kérte így a bemutatását. Szerintem csak egy buzgó házvezetőnőről van szó, aki büszke volt rá, hogy meglátogatta őket egy igazi hercegné. Az amerikaik imádják az ilyen dolgokat.

– nyilatkozta a szakértő a lapnak, derül ki a Life cikkéből.