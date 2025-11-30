Már túl is van a válásán Nicole Kidman

Ez volt az ausztrál színésznő első olyan hálaadása, amelyen volt férje, Keith Urban nem volt ott. Ám Nicole Kidman nem búslakodott, sőt, olyan programot talált, amit látva exe talán már meg is bánta, hogy megcsalta a szexi sztárt.

Nicole Kidman Keith Urbantól való válása óta először ünnepelte a hálaadást a családjával úgy, hogy klasszikus vacsora helyett vagy mellett egy közösségi programon vettek részt.

Nicole Kidman túl van Keith Urbanon?

Hogy tart-e még a fájdalom, amiről korábban beszélt Nicole Kidman, aki 19 év házasság és két gyerek után vált el Keith Urban énekestől, nem tudni, de hogy ha szenved is, ez nem látszik rajta, az biztos.

A színésznő a válása után a hálaadást is exe nélkül tölti, a gyerekeivel, de látszólag ez egy kicsit sem zavarja, sőt.

Nicole rendhagyó hálaadása

Idén a sztár az exe nélkül, de a lányaival együtt részt vett a nashville-i Turkey Trot futóversenyen. A 58 éves sztár pénteken az Instagram-oldalán történetben osztott meg egy fotót a futásról, amelyen csapata is látható. A színésznővel együtt ott voltak az Urbannal közös lányai, a 17 éves Sunday Rose és a 14 éves Faith, valamint nővére, Antonia Kidman és sógora, Craig Marran.

Kidman fehér pufferkabátot, fekete leggingset és egy pulykás motívummal ellátott pólót viselt, amelyen a „Boulevard Bolt 2025” felirat volt olvasható, és amelyet családtagjai is viseltek – írta meg a Life.

„Nagyon hálás vagyok xx” – írta az ünnepi fotóhoz.