Ezt a csizmát már soha nem viselné Katalin hercegné

Katalin hercegné stílusa úgy érlelődött, mint egy finom bor. Izgalmas végigkövetni a divatválasztásait, mert bizonyos területeken fejlődött, másokban viszont következetes maradt. Például a királyi családban töltött nyilvános életében végig az A-vonalú ruhákra, a térdig érő lovaglócsizmákra, a hegyes orrú cipőkre, a kabátruhákra és a kockás blézerekre támaszkodott. Ha visszatekintünk a régi fotókra, egyértelművé válik, hogy Katalin az idő előrehaladtával pár egykor kedvelt darabot csendben kivont a forgalomból.

Katalin hercegné ruhái: stílusa sokat változott az évek alatt

Katalin hercegné öltözködésén keresztül is kommunikál, ahogyan azt az elmúlt évekből láthattuk. A hercegné fokozatosan kivonta a cipzáras, vastag sarkú csizmákat gardróbjából. A kockasarkú, divatjamúlt darab a 2010-es évek egyik kedvence volt. Mai napig rengetegen viselik, pedig a divat már régen továbblépett, ahogyan Katalin is. Ez a csizma a chelsea csizma egy cipzáros, nőiesebb változata. Gyakran viselték skinny jeansszel, leggingsszel vagy harisnyával. A törpe kockasarok kényelmessé tette a cipőt, így tökéletes választás volt a hétköznapokra.

Katalin hercegné 2018-ban viselte utoljára a bokacsizmát, azóta pedig végleg száműzte. Ez a hasított bőr darab túl slampos és egyszerű volt Katalin királyi stílusához. A hercegné szűk, fekete skinny jeansszel, kockás blézerrel és fekete garbóval viselte a cipőt. Bár Katalin hercegné ruhái világszerte irigyeltek, de mint mindenki, ő is bedől a szezonális trendeknek. A mai modern divatban a platformos és bőrhatású csizmák a legkedveltebbek. A cipzáros díszítések is erőteljesebbek és megjelentek a szegecsek is. A női csizmák sarkait tekintve a törpe tűsarkú a legnépszerűbb idén, és a kocka sarkak háttérbe szorulnak.

Katalin hercegné továbbra is gyakran visel szűk szárú farmert és blézert, de az elmúlt két évben katonai stílusú, fűzős női bakancsot párosít hozzájuk. Bár a bakancs egy kevésbé nőies cipő, a hasított bőr és a szűk fűző elegánssá tette a típust. Ez az összeállítás és különösen a cipő, tökéletesen beleillik az angol divatba.

Ezt tanulhattuk el Katalin hercegnétől

A divat állandóan változik, és a microtrendek egyre sűrűbben cserélődnek. Egyes darabokat jobb elengednünk, és új, modern típusokra váltanunk. Szerencsénkre ez a körforgás azt is biztosítja, hogy egy napon talán visszatérnek régi kedvenceink – írta meg a Life.