Bajban van Beatrix hercegnő

Cotswoldsban, egy gyönyörű felújított parasztházban él családjával, ám hiába a nyugodt környezet és a luxusingatan, veszélyben van a bukott András lánya. Beatrix hercegnő otthona környékén ugyanis ritka és veszélyes betegség terjed, így nemcsak ő és családja, de a hamarosan az otthonukba költöző Sarah Ferguson is komoly egészségügyi kockázatnak van kitéve.

Beatrix hercegnő közelében madárinfluenzát azonosítottak

2021-ben Beatrix hercegnő és férje, Edoardo Mapelli Mozzi egy gyönyörű parasztházat vásárolt Cotswoldsban, amelynek értéke körülbelül 3,5 millió fontra becsülhető. Eddig keveset tudunk a vidéki otthonról, ahol nevelik Sienna és Athena nevű lányaikat. Azonban nemrég kiderült, hogy egy rendkívül ritka egészségügyi veszély fenyegeti a környék békéjét.

A Blenheim Communities, ami egy Facebook-oldal, amely a birtok környékéről szóló híreket oszt meg, figyelmeztetést adott ki, amelyben arra figyelmeztetik az ott élőket és a látogatókat, hogy madárinfluenzát azonosítottak a területen:

„Jelenleg csak a parkon belül van egy esetünk, de továbbra is figyelemmel kísérjük mind a parkot, mind a tágabb területet. Keményen dolgozunk azon, hogy korlátozzuk a vírus terjedését a szélesebb lakosság körében a DEFRA irányelveinek és a legjobb gyakorlatoknak a betartásával”.

A Blenheim-palota egy nagy vidéki ház és az UNESCO Világörökség része Oxfordshire-ben, a Cotswoldshoz tartozó megyék egyikében. Ez nem az egyetlen eset a megyében, mivel a palotához legközelebb eső Witney városi tanács megerősítette, hogy egy nappal korábban madárinfluenza-járvány tört ki egy közeli tóban, miután egy elpusztult hattyú madárinfluenza-tesztje pozitív lett.

Tehát egyértelmű, hogy a vírus átlépte a terület határait, és tovább terjedhet az egész megyében, a lakosoknak pedig vigyázniuk kell magukra, és ez Beatrix hercegnőre és családjára is igaz.

Beatrix hercegnő otthonába költözhet Sarah Ferguson

Vasárnap a Mail on Sunday arról számolt be, hogy a család felújítja az otthonuk mellett található marhaistállót, amely Sarah Ferguson számára potenciális költözési lehetőségként merült fel, miután exférjével, Andrással együtt el kell hagynia a Royal Lodge-ot. A botrányba keveredett királyi családtagot a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt megfosztották királyi címeitől, és őt és exfeleségét arra kérték, hogy hagyják el királyi rezidenciájukat – írta meg a Life.