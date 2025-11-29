Aristoteles Onassis, a görög hajómágnás legendája

Aristoteles Socrates Onassis neve a 20. század egyik legnagyobb üzleti sikertörténeteként él a köztudatban. A szegény görög bevándorlóból lett dúsgazdag hajómágnás életútja legalább annyira volt rendkívüli, mint ellentmondásos.

Vagyonát a tengeri szállítmányozásra, kapcsolatait pedig a világ leghatalmasabb embereire alapozta. Életét fényűzés, botrányok, politikai és szerelmi intrikák övezték, mégis mindenki számára egyet jelentett a fékezhetetlen ambícióval és sikerrel.

Korai évek: egy menekült születése

Onassis 1906-ban született a mai Törökország területén található Szmirnában (akkori nevén: İzmir). Egy tehetős görög kereskedőcsalád sarja volt, ám a görög-török háború (1919–1922) idején családja elvesztette vagyonát és Görögországba, majd Argentínába menekült.

Tizenévesen érkezett Buenos Airesbe, ahol telefonkezelőként kezdett dolgozni, miközben figyelte az üzletemberek beszélgetéseit, tanulta a szokásaikat, és megtanulta, miként lehet pénzt csinálni. Már huszonéves korára saját dohányimportőrcége volt, majd belevágott az olajkereskedelembe.

Hajózás: a birodalom felépítése

A '30-as évektől kezdve Onassis felismerte a tengeri szállítmányozás jövőjét, különösen az olajszállításban rejlő lehetőségeket. Olcsón vásárolt meg háborús feleslegként eladott hajókat, majd ezeket újította fel, és bérbe adta az akkor virágzó olajipar szereplőinek.

A legnagyobb áttörés az volt, amikor hosszú távú szerződéseket kötött nagy olajvállalatokkal, köztük a Saudi Aramcóval, így biztos bevételre tett szert, függetlenül a gazdasági ingadozásoktól. A '50-es évekre Onassis már a világ egyik leggazdagabb embere lett, flottája pedig a világ legnagyobb kereskedelmi hajóparkjai közé tartozott.

Magánélet: Maria Callas, Jackie Kennedy és a tragédiák

Onassis magánélete legalább annyira a címlapokra kívánkozott, mint üzleti sikerei. Két nő dominált az életében: Maria Callas, a világhírű operaénekesnő, és Jackie Kennedy, az egykori amerikai First Lady.

Callas és Onassis kapcsolata szenvedélyes és viharos volt, ám a férfi 1968-ban mégis Jackie Kennedyt vette feleségül, ami világszenzációt keltett. Az amerikai közvélemény megbotránkozott: az elnök özvegye hozzáment egy „cinikus görög milliárdoshoz”.

Tragédiák is beárnyékolták életét: fia, Alexander Onassis 1973-ban repülőgép-balesetben halt meg, amit Onassis sosem tudott feldolgozni. Ettől kezdve egészsége gyorsan romlott, és két évvel később, 1975-ben hunyt el Párizsban, 69 évesen.

Örökség és a vagyon sorsa

Onassis halála után vagyona egy részét alapítványokra hagyta, a többit lányára, Christinára, aki később szintén tragikus körülmények között hunyt el. Az Onassis Alapítvány ma is aktív, kulturális és oktatási célokat támogat világszerte.

Érdekességek Onassisról:

Jachtja, a Christina O, az egyik leghíresebb luxusjacht volt a világon. A fedélzetén megfordult Winston Churchill, Marilyn Monroe, John F. Kennedy és Frank Sinatra is.

Soha nem hitt a részvényekben vagy bankokban, inkább kézzelfogható eszközökbe (hajók, ingatlanok, olaj) fektetett.

Viharos kapcsolata Callasszal az operavilág legnagyobb szerelmi történetei közé tartozik.

Aristoteles Onassis több volt, mint egy üzletember: szimbóluma lett annak, hogyan lehet hatalmas vagyonra szert tenni bátorsággal, kockázatvállalással és páratlan érzékkel az üzlethez. Egyesek számára spekuláns, másoknak zseni, de abban mindenki egyetért: ő volt a hajózás koronázatlan királya, akinek neve ma is legenda.