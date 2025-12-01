Sarah Ferguson keresi az új párját

Egy, a királyi családhoz közel álló forrás szerint András összetörne, ha volt feleségének új kapcsolata lenne. Beatrix hercegnő aggódik a szüleiért, de tudja, hogy tovább kell lépniük. Úgy tudni, Sarah Ferguson nyitott a szerelemre.

A 66 éves András és volt felesége, Sarah Ferguson évtizedekkel a válásuk után is együtt éltek a windsori Royal Lodge-ban. Fergie azonban a címük elvétele, a kilakoltatás és a pénztelenség miatt már nem olyan lojális Andráshoz, mint korábban, már nem képes szemet hunyni exe múltbeli botrányai felett. Bennfentesek szerint Sarah készen állna arra, hogy új életet kezdjen, ez azonban Andrást érzelmileg megviselné – írja a life.hu.

Lapinformációk szerint Beatrix hercegnő aggódik a szüleiért, pontosan tudja, miként reagálna édesapja arra, ha az édesanyja valaha új kapcsolatot kezdene. „Bár Beatrix azt akarja, hogy az anyja továbblépjen, de attól is tart, hogy András összetörne, ha Sarah találkozna valakivel, tudja, hogy az egyedüllét gondolata már most összetörte a szívét. De ugyanakkor azt is szeretné, ha a szülei megtalálnák a saját békéjüket. Évtizedekkel ezelőtt elváltak, és a múlthoz való ragaszkodás nem egészséges” − nyilatkozta egy bennfentes. „András valamiféle normalitást akar fenntartani karácsony környékén. Úgy érzi, Sandringham biztonságos hely – ismerős, és legalább szimbolikusan közel tartja a családhoz. De Sarah előre tekint” − tette hozzá.

Az már biztos, hogy András Sandringhambe, testvére Károly király egyik házába költözik a közfentartású Royal Lodge-ból. A királyi család azt azonban világossá tette, hogy Sarah lakhatásáról nem gondoskodnak. Úgy tudni, Fergusonnak esze ágába sincs a volt férjével költözni. Sokáig kiállt mellette, de a legutóbb nyilvánosságra került ügyek őt is megviselték. Bizonytalan és fél: a hírek szerint egy windsori kocsma mindennapos látogatója lett.

„Sarah Ferguson lakást keres, és egy olyan helyet szeretne, amit a sajátjának nevezhet, távol a brit királyi család lesújtó tekintetétől, de mégis elég közel Beatrixhez és Eugeniához” – mondta el egy ismerőse. „Sarah Ferguson azt is világossá tette, hogy valahogyan finanszíroznia kell az életmódját. Ha a palota nem támogatja, készen áll arra, hogy megszólaljon, tévéinterjúkat adjon, amire már kapott felkéréseket, sőt, akár egy leleplező könyvet is írjon. Nincs más választása, ugyanis nincs pénze”– tette hozzá a forrás.