Megan Fox és Machine Gun Kelly először mutatták meg gyermeküket

A sztárpár tagjai még a gyermekük megszületése előtt szakítottak, azonban a kislányuk nevelése újra összehozta őket. Most közös családi kiruccanást tartott Megan Fox és Machine Gun Kelly, és végre láthattuk a kis Saga Blade-et is.

Örömteli hírek érkeztek Hollywoodból. Paparazzik egy csoportjának sikerült lencsevégre kapniuk Megan Foxot, és a gyermeke apját, Machine Gun Kellyt, valamint a kislányukat, Saga Blade-et. Ezzel megerősítést nyertek azok a pletykák, melyek szerint a sztárpár tagjai közösen nevelik a kislányukat.

Megan Fox párja kiveszi a részét a kislányuk neveléséből

Rettentően aranyos fotó készült a korábbi álompárról. A Page Six újságírója szerda este a Los Angeles-i állatkertben fotózta le, amint az énekes egy kenguruban cipelte a gyermekét.

A képek alapján Machine és Megan imádják a szülői szerepüket, és rendszeresen programoznak hármasban. Úgy tűnik tehát, hogy igaz a hír, miszerint újra fellángolt közöttük a szerelem. Megan Fox egyik ismerőse akkor arról beszélt, hogy a büszke édesapa visszaköltözött a családi házukba, és a hét szinte minden estéjét a barátnőjével és a kislányukkal tölti – írta meg a Life.

„Szinte minden este Machine Gun Kelly altatja el a gyermeket, és úgy viselkednek egymással, mint egy pár. Azonban nem címkézik fel egymást semmivel, csupán élvezik egymás társaságát, és családként élik a hétköznapjaikat” – árulta el korábban a családot ismerő forrás.