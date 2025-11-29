Lopással gyanúsítják Meghan Markle-t

Meghan Markle határozottan tagadta, hogy engedély nélkül megtartott volna egy dizájnerruhát, miután azt egy fotózáson viselte.

Meghan Markle tagadja az őt ért vádat

A hétvégén napvilágra került egy névtelen állítás, miszerint Harry herceg felesége nem küldte vissza az 1695 dollárt (körülbelül 558 ezer forintot) érő smaragdzöld Galvan Ushaia ruhát, miután egy 2022-es fotózáson azt viselte.

Meghan hivatalos szóvivője nyilatkozott az ügyben:

„Az a feltételezés, hogy bármelyik tárgyat a forgatáson dolgozó stylistok vagy azok csapataik teljes tudta és beleegyezése nélkül vittek el, nemcsak kategorikusan hamis, hanem rendkívül rágalmazó is. Bármelyik tárgyat is tartották meg, azt teljes átláthatósággal és a szerződéses megállapodásoknak megfelelően tették” - idézi szavait az Express.

Úgy tudni, hogy a magas rangú személyek és a királyi család tagjai számára bevett gyakorlat, hogy megtartják a fotózásokról származó tárgyakat, hogy elkerüljék a jövőbeni viszonteladást vagy jogosulatlan árverést.

És bár Meghan Markle és férje, Harry herceg 2020-ban lemondtak a királyi kötelezettségeikről, továbbra is a királyi család tagjai maradtak.

Harry herceg továbbra is az ötödik helyen áll a trónöröklési sorban, a házaspár megtartotta címeit, Sussex hercege és hercegnéje maradtak, bár kereskedelmi haszonszerzésre nem használhatják.

A család határozottan tagadta a lopással kapcsolatos vádakat, miután a New York Post egy olyan cikket közölt, ahol azt írták, hogy Meghan egy Variety fotózásról tulajdonította el a smaragdzöld ruhát.

A cikk idézett egy podcastet, amely Meghan Markle lopásait taglalta és azt állították, hogy sok dolgot nem adott vissza forgatásokról. Tom Bower királyi író arról számolt be, hogy egy Reitman-féle fotózáson Meghan a fotózással foglalkozott, és minden rendben volt. A fotózásokon a hírességek vagy a fontos személyek soha nem vihetik haza azokat a ruhákat, amelyeket a fotózáson viselnek. De elméletileg a stáb meglepődött, hogy egy pár magassarkú cipőt nem találtak.

A Page Six hírességekkel foglalkozó lap is azt állította, hogy Meghanen máskor is látni vélték azt a bizonyos zöld ruhát és ez is egy jel, hogy kérdés nélkül vitte el a forgatásról.

Ám a stáb beleegyezésével megtarthatják a hírességek a ruhát és Meghan szóvivője megerősítette, hogy a smaragd ruha a stáb engedélyével lett a hercegné tulajdona – írta meg a Bors.