Így tölti a karácsonyt Bruce Willis és családja

Emma Heming megrendítő őszinteséggel beszélt arról, milyen kihívást jelent számára a színész frontotemporális demenciája és afáziája, különösen az ünnepi időszak közeledtével. A család mindent megtesz azért, hogy Bruce Willis karácsonya a lehető legmeghittebben teljen.

Teljesen másképp telnek a család ünnepei azóta, hogy kiderült, a 70 éves filmsztár súlyos neurodegeneratív betegséggel küzd. Emma Heming arról beszélt, hogyan próbálnak új emlékeket teremteni úgy, hogy közben megtartják a régi hagyományokat is. Bár a színész már nem a családi otthonban él, Bruce Willis karácsonya a szeretteivel telik majd – írja a life.hu.

Emma Heming egy közelmúltbeli nyilatkozatában hangsúlyozta, a betegség árnyékában is igyekeznek megőrizni a pozitív pillanatokat. „Tanulnod, alkalmazkodnod kell, és új emlékeket kell szerezned, úgy, hogy megtartod azokat a hagyományokat is, amelyek korábban megvoltak (...) Az élet megy tovább” − mondta. „Szerintem fontos, hogy ne fessünk ilyen negatív képet a demenciáról. Még mindig nevetünk. Még mindig van öröm. Csak másképp néz ki”− tette hozzá. „Bruce imádta a karácsonyt, és mi a mai napig szeretjük vele ünnepelni. Szerintem fontos, hogy a Die Hardot is műsorra tegyük, mert ez egy karácsonyi film” −mondta Emma.

Emma Heming Willis már felkészült férje elvesztésére, de a gyerekeinek még nem beszélt arról, hogy az apjuk meg fog halni.

„Még nem tartunk ott. Ha rákérdeznek, elmondom nekik, mindig őszinte leszek hozzájuk. De amíg a jelenről kérdeznek és praktikus dolgokra keresnek választ, addig ezekről beszélünk” – jelentette ki egy interjúban. Hozzátette, Bruce egyre rosszabb állapotban van, nem tudni, mikor lesz még súlyosabb a helyzet.