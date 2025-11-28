Beatrix és Eugénia két tűz közé került

A walesi hercegnő olajágat nyújtott a rangjától megfosztott András herceg lányainak, meghívta őket az idei karácsonyi ünnepségre. Katalin úgy gondolja, Beatrix és Eugénia hercegnők kulcsfontosságú szereplői lehetnek a családi egység megőrzésének.

A walesi hercegnő évről évre megszervezi a Together At Christmas rendezvényét a Westminster-apátságban. Idén a szeretet erejét ünneplő esemény előtt különleges gesztust tett: Katalin meghívót küldött András herceg lányainak, annak ellenére, hogy azok szüleit minden címüktől és otthonuktól is megfosztották. Beatrix és Eugénia most nincs könnyű helyzetben – írja a life.hu.

„Katalin Beatrix és Eugénia hercegnőket is meghívta az idei Together At Christmas eseményre. Ez az ő projektje, és az övé az utolsó szó. Ő dönti el, ki lehet ott és ki nem. Úgy véli, Vilmos unokatestvérei nem tettek semmi rosszat, de az is fontos számára, hogy a királyi család egységesnek tűnjön egy nagyon nehéz év közepette is” – mondta Neil Sean királyi kommentátor. „Ez azonban nagyon nagy dilemma elé állítja a nővéreket. Ha nem vesznek részt, úgy tűnik, mint ha egy rangos meghívást utasítanának vissza. Ha mégis részt vesznek, tudják, hogy médiacirkusz alakulhat ki, amelyben ők kerülnek a figyelem középpontjába” − tette hozzá.

Egy királyi szakértő, Richard Palmer szerint az elkövetkező hetek komoly érzelmi próbát jelentenek majd a két hercegnő számára, különösen az ünnepi időszak közeledtével.

„A karácsony lesz a döntő pillanat. A kérdés az, hogy az apjukkal és anyjukkal maradnak-e, vagy csatlakoznak a királyi családhoz Sandringhamben” – jelentette ki.

III. Károly király állítólag továbbra is jó viszonyt ápol unokahúgaival, és világossá tette, hogy Beatrix és Eugénia státuszát nem érinti apjuk bukása, sőt, akár jelentősebb részt is vállahatnak a brit királyi család jótékonysági feladataiban. A király egyértelművé tette, hogy a két fiatal nő szívesen látott vendég marad Sandringhamben.