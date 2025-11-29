A nagybeteg Céline Dion érzelemdús üzenetet küldött a rajongóinak + VIDEÓ

Mindössze egy évvel ezelőtt jelentette be az 57 éves énekesnő, hogy merev ember szindrómát diagnosztizáltak nála. A nyilatkozata után úgy tűnt, hogy napról napra romlik Céline Dion állapota, most azonban örömteli felvételt osztott meg magáról, amelyen fiatalosnak és egészségesnek tűnik.

Boldognak és egészségesnek tűnik legújabb videóján Céline Dion. A nagybeteg világsztár idén novemberben sem feledkezett meg arról, hogy Hálaadás napján jókívánságokkal lássa el a népes rajongótáborát. Az SPS-sel, vagyis Stiff-person szindrómával küzdő énekesnő egy érzelemdús felvételt töltött fel magáról az Instagram-oldalára, amelyen sokkal kisimultabbnak és erősebbnek tűnik, mint korábban.

Céline Dion az állapota ellenére is boldog és hálás mindenért

Az énekesnő a férje, René Angélil halála után különböző kivizsgálásokra járt, mert a gyász során görcsrohamok kínozták. Az orvosok a tavalyi évben megállapították, hogy a világsztár egy ritka neurológiai betegséggel, a merev ember szindrómával küzd. A betegség miatt Céline Dionnak le kellett mondania az összes koncertjét, és úgy döntött, hogy a gyógyulásra és a 15 éves ikerfiaira, Eddy-re, és Nelsonra fog koncentrálni – írta meg a Life. Azóta kevés új információt osztott meg az egészségügyi helyzetéről, azonban most megtörte a csendet, és egy szívhez szóló videóüzenetet töltött fel az Instagram-oldalára:

„Kedves barátaim! A mai nap gyönyörű emlékeztető arra, hogy néha lassítsunk, és vegyünk egy mély levegőt. Ma annak van itt az ideje, hogy hálát adjunk azért, amink van. Van valami különleges abban, hogy ilyenkor összegyűlnek a szeretteink az asztalnál, a telefonnál, és a szívünkben. Én is hálás vagyok a családomnak minden egyes együtt töltött pillanatért. Ők jelentik nekem a mindenséget. Legyen a hálaadásotok örömteli és békés!”