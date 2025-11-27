Óriási dobásra készül Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, York egykori hercegnéje a hírek szerint eltávolodott volt férjétől, András hercegtől, miközben az Epstein-ügy újabb hullámai érik el a királyi családot. A botrány már korábban is súlyos következményekkel járt mindkettejük számára, mostanra azonban úgy tűnik, Fergie teljesen külön utakon folytatná az életét.

A volt hercegné évekkel ezelőtt maga is elismerte, hogy Jeffrey Epsteint egykor „barátnak” nevezte, noha a nyilvánosság előtt többször elhatárolódott tőle, miután a milliárdost gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt elítélték. A kapcsolat nyomai és a nyilvános visszhang mégis rányomták a bélyeget hírnevére.

Fergie mára nem csupán címét veszítette el, hanem a Royal Lodge-ból is távoznia kell, ahol közel húsz éve élt Andrással. A kiköltözés év elején válik hivatalossá, és a környezetéből érkezett hírek szerint egyre inkább azon gondolkodik, hogyan fogja anyagi alapjait és saját karrierjét újjáépíteni a királyi kötelékeken kívül – tudta meg a Mirror nyomán a Bors.

A lap szerint szóba került egy nagyszabású interjú vagy akár egy mindent feltáró memoár is, amelyben Fergie a saját szemszögéből mesélné el az elmúlt évek történéseit. Richard Fitzwilliams királyi kommentátor szerint azonban ezek a lépések komoly kockázatot jelentenének:

„Ha gyors pénzre vágyik, visszatérhet Oprah-hoz vagy más nagy médiafelülethez. Ez kétségkívül felhívná magára a figyelmet, de sokan ezt rossz néven vennék.”

A szakértő úgy véli, a volt hercegné mostanra szinte teljesen elengedte András kezét, legalábbis a nyilvánosság előtt:

„Úgy tűnik, hitelessége megingott, és lényegében magára hagyta Andrást. Ráadásul a közeljövőben újabb részletek kerülhetnek elő, amelyek kínosak lehetnek számára is.”

A hírek szerint Fergusont világszerte megkeresték különböző csatornák és produkciós cégek, hogy egy interjúban mondja el az igazságát. Források szerint az interjú meghatározhatná maradék esélyét a hírnév és a közönség bizalmának visszaépítésére.

Fergie továbbra is kitart amellett, hogy semmilyen jogsértésben nem vett részt, és szerinte igazságtalanul bántak vele. Sokak szerint egy nagyinterjú lehetőséget adna arra, hogy tisztázza magát, és végre elmondhassa, hogy semmit nem tudott Epstein és köreinek súlyos bűncselekményeiről.