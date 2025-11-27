Meghan Markle új arca mindenkit sokkolt

Meghan Markle címlapfotója heves találgatásokat indított el: a Harper’s Bazaar borítóján teljesen másképp nézett ki, mint azt megszokhattuk. Látványos a változás a szemkörnyékén, ezért sokan azt gyanítják, hogy kés alá feküdt. A hercegné friss fotóit egy ismert Beverly Hills-i plasztikai sebész is elemezte.

A szakértő 2019 és 2025 között készült felvételeket vetett össze. Úgy látja, Meghan Markle felső szemhéja most jóval feszesebb, a redő magasabban ül, a szemöldök alatti bőr pedig simább, mint korábban. Ezek a jelek szerinte kifejezetten egy felső szemhéjplasztikára utalnak. A sebész azt is megjegyezte, hogy Meghan arcának szem alatti része kisimultabbnak tűnik. Szerinte ez is sebészeti beavatkozásra utalhat, bár hangsúlyozta: a hercegné soha nem ismerte el, hogy bármilyen műtéten átesett volna.

A változás mögött azonban egyszerűbb magyarázat is állhat - emlékeztet a RadarOnline. Meghan Markle az utóbbi időben ritkán visel erős sminket fotózásokon, pedig korábban gyakran jelent meg műszempillával és határozott szemhéjtussal. A Harper’s Bazaar fotózásán szinte teljesen smink nélkül állt kamera elé, ez pedig önmagában is sokkal természetesebb, nyitottabb tekintetet eredményez.

Objektum doboz

Meghan Markle mindig is következetesen elzárkózott attól, hogy reagáljon a külsejét érintő találgatásokra. A Porter magazin 2015-ös interjújában például csak annyit mondott: „Őszintén szólva nem foglalkozom ezekkel a pletykákkal.” A közösségi médiában azonban évek óta rendszeresen felmerül, hogy esetleg több orr- vagy mellplasztikai beavatkozáson is átesett.

A hercegné nemrégiben egy podcast felvételén jelent meg szinte teljesen smink nélkül. Barátnője, Jamie Kern Lima társaságában mesélt arról, hogy leveleket ír gyermekeinek, Archie-nak és Lilibetnek, amelyeket később olvashatnak majd el. A beszélgetés közben el is érzékenyült.

Az biztos, hogy Meghan fotói felrobbantották a netet. A hercegné továbbra sem kommentálja a szóbeszédet, de a változás annyira látványos, hogy a téma aligha kerül le egyhamar a bulvárlapok címlapjáról – hívta fel a figyelmet a Life.