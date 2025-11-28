Meghan Markle szóvivője reagált a vádakra + VIDEÓ

Sussex hercegnéjének szóvivője tagadja a vádakat, amely szerint Meghan Markle elvitt volna egy dizájnerruhát egy 2022-es fotózásról – közölte a PEOPLE alapján a Ripost .

Meghan Markle a Szeretettel, Meghan című Netflix-sorozat ünnepi promóciós anyagaiban egy vállpánt nélküli zöld estélyiben látható, amint gyertyákat gyújt egy ünnepi asztalon. Azonban ugyanezt az 1 695 dolláros, Ushuaia ruhát viselte egy 2022-es Variety fotózáson is, ami olyan híresztelésekhez vezetett, hogy a ruhát állítólag jóváhagyás nélkül megtartotta.

Meghan Markle szóvivője így fogalmazott:

„Az a célzás, hogy bármely tárgyat a jelen lévő stylistok vagy a csapataik teljes tudta és beleegyezése nélkül vittek volna el, nemcsak egyértelműen hamis, hanem erősen rágalmazó is. Bármilyen megtartott tétel teljes átláthatósággal és a szerződéses megállapodásoknak megfelelően történt.”

Egy, az iparági gyakorlatokat jól ismerő forrás szerint teljesen szokványos, hogy a fotózásokon részt vevő hírességek bizonyos darabokat megtarthatnak — olykor biztonsági okokból is, például hogy megelőzzék a potenciális újraértékesítést vagy az illetéktelen árverést.

Amíg aktív dolgozó királyi családtag volt, Meghannek — ahogy a brit királyi család minden tagjának — tilos volt ingyen ruhát elfogadnia.

November 19-én a Netflix bemutatta a Szeretettel, Meghan előzetesét: az ünnepi különkiadás december 3-án kerül adásba.

„Imádom az ünnepi időszakot” – mondja Meghan az előzetesben.

„Arról szól, hogy időt találjunk azokra, akiket szeretünk, megéljük a hagyományokat, és újakat teremtsünk.”