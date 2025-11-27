Meghan és Harry Los Angelesben önkénteskedtek hálaadás alkalmából

Lilibet hercegnő és Archie herceg a hálaadás előtti napokban szüleikkel, Meghan Markle-lel és Harry herceggel együtt önkénteskedtek Los Angelesben. A család közösen dolgozott azon, hogy friss ételek kerüljenek a rászorulók asztalára.

Meghan Markle és Harry herceg régóta hangsúlyozzák, mennyire fontos számukra, hogy gyermekeiket a jótékonykodás és a közösség iránti felelősségvállalás szellemében neveljék. Úgy tűnik, nem a levegőbe beszélnek: a 6 éves Archie és a 4 éves Lilibet a hálaadás előtti napokban együtt dolgoztak szüleikkel a Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA) közösségi konyhájában, rászorulóknak főztek, sütöttek az Archewell Alapítvány képviseletében.

A nonprofit szervezet évente több mint 70 ezer ételt biztosít azoknak a Los Angeles-i lakosoknak, akik nehezen jutnak elegendő élelemhez. Az Archewell Alapítvány november 26-án közzétett beszámolója szerint a hercegi pár csapatával együtt több szervezetnek is segített ételeket csomagolni, köztük a Los Angeles Mercy Housingnak, a Pico Union Projectnek és a PATH-nak.

A látogatásról készült felvételeket Meghan Markle is közzétette: Archie és Lilibet tésztagolyókat formáztak, szüleikkel együtt aktívan részt vesznek a munkában.

Meghan Markle: „A tárgyak és az étel értéke is olyasmi, amit meg kell tanítani”

Meghan Markle korábban már elmondta, hogyan igyekeznek gyermekeikkel megtanítani, hogy az étel értékes, és hogy mennyire fontos a közösség. A család montecitói otthonában külön zöldségeskert kapott helyet, ahol Archie és Lilibet saját növényeket gondoznak, emellett rendszeresen látogatják a farmerek piacát is.

„Sok zöldséget termesztünk, és azt szeretném, ha látnák, a kertészkedés türelemre tanít, és segít megbecsülni az ételt” – mondta Meghan egy podcastban. Hozzátette: fontosnak tartja, hogy a gyerekek megértsék, mennyi munka van abban, hogy étel kerül az asztalukra. Meghan szerint különösen azoknak a gyerekeknek hasznos ez a szemlélet, akik szerencsés, gondoskodó környezetben nőnek fel. „Ahogy a jó modor, úgy a tárgyak és az étel értéke is olyasmi, amit meg kell tanítani” – mondta.

Meghan Markle és Harry herceg mindig visszafogottan ünneplik a hálaadást. A hercegné édesanyja, Doria Ragland a közelben él, és rendszeresen csatlakozik hozzájuk, ahogyan azok a barátaik is, akiknek nincs más programjuk az ünnepre.

„Szerintem nagyon fontos, hogy legyen hely az asztalnál azoknak a barátoknak, akiknek nincs családjuk” – mondta Meghan egy korábbi interjúban. Hozzátette: a hálaadás számukra egyben lehetőség arra is, hogy új élményeket teremtsenek a gyerekekkel – írta meg a Life.