Kamilla királyné magándetektívvé válik

Hol máshol lenne szükség egy agyafúrt magánnyomozóra, ha nem Angliában? A krimi könyvek bölcsőjében újabb nagyszabású bűntény történt, azonban most nem egy bajszos belga úriember, vagy egy kisvárosi nyugdíjas fog a rosszfiúkra vadászni, hanem Kamilla királyné. Károly király felesége lesz a főszereplője, Peter James The Hawk is Dead című bűnügyi regényének.

A Page Six információi szerint a királyné hatalmas könyvrajongó, és korábban is jó viszonyt ápolt a krimiíróval, így örömmel mondott igent a felkérésére. Peter James történet szerint merényletet kísérelnek meg a brit királyi vonaton, miközben az uralkodó felesége is a járművön utazik. Kamilla a bűncselekmény során szerencsére nem sérül meg, azonban szomorúan veszi tudomásul, hogy a magántitkára, Sir Peregrine Greaves életét vesztette a robbanás következtében. Bár a jelek arra utalnak, hogy a királyi család állt a gyilkossági kísérlet célpontjában, hamarosan világossá válik, hogy nem minden az, aminek látszik. Kamilla királyné ezért a saját kezébe veszi a nyomozást, és megpróbálja kideríteni, hogy miért ölték meg a beosztottját.

A lap tájékoztatása szerint Peter James regénye valós eseményeket és részleteket is tartalmaz, így említésre kerül benne a Buckingham-palota felújítása, és néhány műkincs elrablása is. Az író már több krimijével is letette a névjegyét, így nagyon izgatottak lettünk, amikor kiderült, hogy Kamilla királyné főszereplésével folytatódik a világhírű Roy Grace-krimi sorozat, írja a Life.