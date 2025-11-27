Elhunyt az Ocean’s Eleven sztárja

Michael DeLano 84 éves korában vesztette életét. A színész olyan produkciókból volt ismert, mint az Ocean’s Eleven vagy a Kommandó, valamint számos sikeres tévés és filmes szerepből.

A híres színész még októberben vesztette életét, azonban felesége csak most erősítette meg a hírt. Férjére emlékezve azon a napon, amelyiken a 85. születésnapját ünnepelte volna. Michael felesége, akivel 28 évig éltek boldog házasságban, megosztotta, hogy a színész a múlt hónapban szívroham következtében hunyt el. Michael DeLano egy Las Vegas-i kórházba vesztette életét.

Michael Ace Del Fatti néven született Virginiában, 1940. november 26-án. A DeLano művésznevet egy szálloda neonfeliratáról választotta. Karrierjét táncosként kezdte a Dick Clark American Bandstand című műsorában.

Táncos pályafutása után ejtőernyős katonaként szolgált az amerikai hadseregben. Később szerepelt a Catlow és Nagyvárosi légió című filmekben, valamint olyan tévésorozatokban, mint az Adam-12, Kojak, Banaczek és Barnaby Jones.

A közösségi oldalakon sorra érkeznek a búcsúüzenetek a színészért. Egy rajongó így emlékezett meg a színészről:

Micsoda egyéniség volt! Mindig adott egy kis csillogást a vászonnak, egy ilyen napon jobb a nevetéseire emlékezni, mint a könnyekre.

Noha sok szerepben láthatták őt a nézők, Steven Soderbergh 2001-es Ocean’s Eleven remake-jében nyújtott alakítása tette őt igazán ismertté. Las Vegas-i kaszinómenedzsert játszott Terry Benedict szolgálatában, akit Andy García alakított. Három évvel később visszatért a szerephez az Ocean’s Twelve folytatásban.

A 2000-es években Michael két epizódban tűnt fel a CSI: A helyszínelők című sorozatban, valamint szerepelt a 2007-es My Blueberry Nights – A távolság íze című filmben is. Utolsó képernyős munkája 2012-ben volt, amikor kaszinóházigazdaként játszott két epizódban a Luxusdoki című sorozatban – számolt be róla a Mirror nyomán a Ripost.