Dermesztő jóslat Meghan Markle-ről

Újabb dermesztő kijelentéseket tett a jövőről Athos Salomé, vagy ahogy a legtöbben ismerik, az élő Nostradamus. A látnoki képességekkel rendelkező médium korábban azzal tett szert hírnévre, hogy pontosan megjósolta a Covid-19 kitörésének idejét, és a Twitter megvásárlását.

Az élő Nostradamus szerint a Netflix még idén szakíthat a hercegnével

Athos most alaposan kielemezte Meghan Markle jövőjét, és elárulta, hogy véleménye szerint megerőltető időszak vár az üzletasszonyra a következő hónapokban.

Athos Salomé a Mirror számára fejtette ki, hogy milyen váratlan fejleményeket látott Meghan Markle karrierjében.

„Meghan számára az év hátralévő része tele lesz szakmai akadályokkal, robbanásveszélyes botrányokkal, és leleplezésekkel. A sussexi hercegné és a Netflix között egyre mélyebb árkot látok. Ez pedig a két fél végleges szakításához vezethet. Ez a csalódásokkal teli helyzet 2026 elején érhet véget, utána pedig Harry herceg felesége magára talál, és újra olyan dolgokra fog koncentrálni, amik eddig is jól mentek neki" - árulta el a médium. Az élő Nostradamus jóslata szerint a jövő év arról fog szólni Meghannek, hogy új szakmai életutat jelöljön ki magának.

„Véleményem szerint a színészkedés nem váltja be Meghan hozzáfűzött reményeit, ezért producerként, vagy rendezőként szeretné majd kipróbálni magát. Miután nem lesznek már kasszasikerek, és vörös szőnyeges felvonulások, nem marad más neki, mint a filmrendezés."

A médium emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a királyi család más tagjainak is oda kell figyelniük, ugyanis egy váratlan egészségügyi problémát látott a jövőjükben, amely alapjaiban rengetheti meg az uralkodó család életét, számol be a Life.