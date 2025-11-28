Botránykönyvben tálal ki Nicole Kidman

Nicole Kidman mögött nehéz hónapok vannak: házassága a countryénekes Keith Urbannel zátonyra futott, és a a színésznő még mindig próbálja összerakni a darabokat. Bennfentes források úgy tudják, Kidman évek óta fontolgatja, hogy papírra veti élete legmeghatározóbb fejezeteit — mostanra pedig elérkezettnek látja az időt.

A készülő könyv egyik legfontosabb témája a Keith Urbanhez fűződő, több mint másfél évtizedes házassága lenne. A pár két lányt nevelt fel együtt, és Nicole hosszú éveken át támogatta férjét függőségei leküzdésében. Ennek ellenére elhidegültek egymástól, Urban pedig elköltözött közös nashville-i otthonukból. A hírek szerint egy fiatalabb nővel is kapcsolatba került, ami tovább nehezítette Kidman helyzetét.

Valószínűleg sokkal többen kíváncsiak azonban arra, hogy milyen volt a házassága Tom Cruise-zal, ami máig Hollywood egyik legviharosabb kapcsolatának számít. A források szerint annak idején Nicole Kidman tudatosan döntött úgy, hogy nem beszél a válásuk körülményeiről, mert nem akarta, hogy ez árnyékot vessen a karrierjére éppen akkor, amikor kezdett megerősödni.

Most azonban, több mint húsz évvel Tom Cruise után, egészen más szakaszában tart az életének. Kidman sikeresebb, mint valaha, folyton dolgozik, és ezt élvezi is. Sok mindent tapasztalt, lányai felnőttek, késznek érzi magát arra, hogy visszatekintsen — és meg is akarja osztani azt, mit az útja során tanult. „Mi lehetne maradandóbb ajándék a gyerekeinek, mint az anyjuk igaz története?” - tette fel a kérdést egy informátor.

Egy dolog hátráltatja csupán a könyv megszületését: Nicole Kidman munkatempója. A színésznő naptára jelenleg tele van filmforgatásokkal és minisorozatokkal, így csak akkor tud a könyvre fókuszálni, ha tudatosan időt szakít rá, olvasható a life.hu oldalán.

„Nicole biztosan meg fogja írni a könyvet” — vélekedett a forrás. — „De ehhez tényleg el kell csendesednie, és úgy belevágni, hogy az a mű, amit végül kiad a kezéből, méltó legyen hozzá. Olyat szeretne alkotni, ami nemcsak sikeres lesz, hanem valódi értéket is képvisel.”

Nicole Kidman fontosabb párkapcsolatai: