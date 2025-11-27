Bedrogozott férfi hatolt be a Windsori kastélyhoz tartozó birtokra

Egy férfi kábítószer hatása alatt betört a királyi családhoz tartozó Windsori kastély birtokára. A terület szigorúan őrzött az ott élők biztonsága érdekében. A férfi bűnösnek vallotta magát, de megúszta a börtönbüntetést.

A 34 éves Marcin Jacek június 1-jén Camdenből indult útnak, és vonattal utazott Windsorba azzal a szándékkal, hogy engedély nélkül bejusson a királyi család birtokára. A férfi beszélgetést kezdeményezett egy ott lakóval és belépett az otthonába is.

A biztonsági kamerák felvették, hogy a férfi 40 percig sétálgatott a területen, mielőtt a rendőrök elfogták. A rendőrök egy kis fehér zacskót találtak nála, és Marcin Jacek beismerte, hogy kokaint fogyasztott, amit állítása szerint „csak nagyon ritkán” használ.

A bíróság kimutatta, hogy a férfi már a múltban is próbálta felvenni a kapcsolatot a királyi családdal. A tárgyaláson azonban az elkövető azzal védekezett, hogy kábítószer hatása alatt állt és nem tudta, mit csinál.

Marcin Jacek elmondta a bírónak, hogy a kábítószer miatt rossz helyen szállt le a vonatról, nem volt igazán tudatában a történteknek, és hátsó szándék nélkül hatolt be más otthonába.

Az ítélethirdetés előtt a bíró „súlyos bűncselekménynek” nevezte a birtokháborítást:

behatolt valaki otthonába. Nem fogadom el azt az állítását, hogy nem tudta, hol van, a kastélyt elég nehéz nem észrevenni. Engedély nélkül hatolt be egy ingatlanra, és ezzel nyugtalanságot és félelmet okozott az ott lakóknak. A védekezést súlyosbítja az a tény, hogy önkívületi állapotban volt

A behatoló végül 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetést és 180 óra közmunkát kapott. A férfi komoly veszélyt jelenthetett volna a királyi család tagjaira, főleg, hogy kokain hatása alatt állt - írja a The Sun nyomán a Ripost.