Ezért választotta Adele a csendes életet

A 16-szoros Grammy-díjas énekesnő úgy érzi, karrierje hatalmas nyomás alatt tartja, ezért kellett ezt a döntést meghoznia.

Fotó: Jim Poorten / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A világhírű énekesnő, Adele több éve boldog párkapcsolatban él a sportügynökkel, Rich Paullal, akivel már jegyben is járnak

A világhírű énekesnő, Adele közel egy éve látványosan kerüli a nyilvánosságot és a reflektorfényt, hiszen úgy érzi, zenei karrierje hatalmas elvárások és nyomás alatt tartja. Ezért szükségét érezte, hogy teljesen magára és a vőlegényére, Rich Paulra koncentráljon, aki sportügynökként dolgozik LA-ben. Az énekesnő végre élheti a nyugodt mindennapokat, mert a hírneve miatt erős hiányérzete támadt a magánéletével kapcsolatban.

Ezt szeretné még elérni életében a világhírű énekesnő

A pár jelenleg egy 58 millió dollárt érő Beverly Hills-i birtokon él, ahol Adele teljes nyugalomban tölti napjait. Bár most az Egyesült Államokban lakik, közeli barátai szerint, ha Rich munkája nem kötné ennyire Los Angeleshez, Adele akár vissza is költözne Angliába.

A 16 Grammy-díjas énekesnő még 2024 novemberében, Las Vegas-i koncertsorozata vége előtt jelentette be, hogy határozatlan időre felhagy a zenéléssel. Akkor úgy fogalmazott:

Pihenésre van szükségem. Hét év alatt újraépítettem az életemet, és most szeretném végre élvezni is

– jelentette ki Adele.

Legnagyobb álma jelenleg egy kislány. 2024 májusában Vegasban nyíltan beszélt arról, mennyire szeretne még egy gyermeket, ezúttal lányt. Tizenhárom éves fiát, Angelót volt férjével, Simon Koneckivel közösen neveli. A bennfentesek szerint az énekesnő életében most minden a családalapítás körül forog.

A sztár eközben visszaült az iskolapadba is, ahol online angol irodalom szakos képzésen tanul, hogy megvalósítsa régi álmát és egyszer tanárként dolgozhasson – írja a Life nyomán a Ripost.