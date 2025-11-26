Italba fojtja bánatát Sarah Ferguson

A brit királyi családot érintő botrányok az egész Palota és környezete életére rányomják a bélyegüket. Károly király aggódik, mi minden derülhet még ki, Katalin és Vilmos eközben megsajnálták Andrást. A volt yorki herceg összeomlott, egykori felesége, Sarah Ferguson pedig pánikol: nem tudja, mi lesz vele a jövőben.

Az egykori yorki hercegné a hírek szerint egy, a Royal Lodge közelében található bárban keres vigaszt. A beszámolók szerint Sarah Ferguson pánikba esett, és bizalmasan beszélt a windsori Great Parkban található The Doghouse személyzetének az előtte álló bizonytalan helyzetről – írja a life.hu.

Közeleg a nap, hogy Sarah Fergusonnak és András hercegnek el kell hagynia a Royal Lodge-ot, ahol 2003 óta laknak. András Károly egyik magánfenntartású sandringhami házába költözik, a Palota azonban volt feleségének, a cím, munka és pénz nélkül maradt Sarah Fergusonnak nem biztosít lakhatást. Az asszony azt még nem tudja, hol fog lakni ezután.

Beszámolók szerint Ferguson a windsori Great Parkban található The Doghouse bárnak lett újabban gyakori vendége, ahol a barátai és a személyzet társaságában próbált megnyugvást találni. Ott iszogat és beszélget, hogy legalább néhány órára megfeledkezzen a költözés körüli bizonytalanságtól. Úgy tudni, hogy amíg Sarah a bárban tölti az idejét, András herceg szintén nagyon rossz mentális állapotban van, fel-alá járkál a Royal Lodge-ban és döhös az egész világra.