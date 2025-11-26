Felháborodott Vilmos herceg és Katalin hercegné

Beatrix hercegnő lépése váratlanul érte Vilmos herceget és Katalin hercegnét: a yorki hercegnő egy szaúd-arábiai eseményen vett részt, annak ellenére, hogy az édesapja, András herceg bajban van. A palota állítólag vizsgálatot indított, és új szabályokat vezetne be a jövőbeli megjelenések ellenőrzésére.

András herceg idősebb lánya, Beatrix hercegnő október végén Szaúd-Arábiába utazott, hogy részt vegyen egy rendezvényen a rijádi Ritz-Carlton szállodában. Az esemény címe ez volt: Délutáni tea Beatrice yorki hercegnővel – írja a life.hu.

Beatrix húzásán Vilmos herceg és Katalin hercegné is meglepődtek, ugyanis András herceg hosszú éveken át a brit kereskedelem és befektetések különleges képviselőjeként működött együtt a közel-keleti országgal – most azonban mindent elhomályosítanak a vele kapcsolatos botrányok.

A Closer magazin forrásai szerint Vilmos herceg és Katalin hercegné mélységesen felháborodtak, amikor meglátták a Rijádban készült képeket. A hercegi pár úgy érezte, Beatrix tapintatlanul járt el, különösen apja korábbi szerepe miatt. A lap szerint a palotában most komolyan fontolgatják, hogy szigorúbb ellenőrzési rendszert vezessenek be Beatrix és húga, Eugénia tevékenységeire.

Egy királyi forrás szerint: „A palota világosan jelezte, hogy minden nyilvános szereplést előzetesen jóvá kell hagynia a magas rangú tanácsadóknak. Az új szabályozás célja, hogy a jövőben elkerüljék a York névhez fűződő újabb kínos helyzeteket.”

A döntés hátterében az áll, hogy a királyi család egységes kommunikációt szeretne folytatni a jövőben. Nem akarnak teret engedni olyan lépéseknek, amelyek árthatnak a monarchia hírnevének.