Újra kórházba került Brigitte Bardot

Még mindig nem tudni pontosabbat a 91 éves színésznő egészségi állapotáról. A francia lapok azonban arról számoltak be, hogy Brigitte Bardot újra kórházba került, de arról nincs információjuk, hogy pontosan milyen betegsége van a filmikonnak.

Brigitte Bardot-t októberben megműtötték, majd három hétig kezelték a touloni magánkórházban. A francia színésznő később azt nyilatkozta, jól van. A legfrisebb hírek szerint Brigitte Bardot újra kórházba került, és úgy tudni súlyos betegséggel küzd.

Brigitte Bardot újra kórházba került

A legfissebb információk szerint a színésznőt tíz napja ugyanazzal a súlyos betegséggel kezelik, mint októberben. Mivel a terápia otthon nem megoldható, Brigitte Bardot újra kórházba került − számolt be a francia Nice Matin.

Októberben már úgy tűnt, jól van

A francia filmművészet ikonikus alakja októberben műtéten esett át a touloni Saint-Jean Magánkórházban. Három hét múlva hazaengedték, akkor a színésznő megköszönte a kórház személyzetének és sebészcsapatának a munkáját.

Korábban a tüdejével volt baj

Kiderült, ez nem az első egészségügyi problémája a 91 éves színésznőnek. 2023 júliusában Bardot súlyos légzési nehézségekkel küzdött, akkor mentők siettek Saint-Tropez-i otthonába. Férje, Bernard d’Ormale megerősítette az esetet, elmondta, Brigitte-et a hőség viselte meg, oxigént kapott és monitorozták az értékeit.

Brigitte Bardot halálhírét keltették

Mindeközben olyan információk is szárnyra kaptak, hogy a 91 éves francia filmikon meghalt: egy influenszer, Aqababe egy azóta törölt X-tweetben állította ezt. „Nem tudom, ki az az idióta, aki elkezdte ezt terjeszteni, de jól vagyok, és eszem ágában sincs meghalni” − kommentált akkor Bardot.