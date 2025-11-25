Tara Reidet önkívületi állapotban szállították kórházba + VIDEÓ

A TMZ által megszerzett videó szerint a 48 éves Tara Reidet hajnalban vitték el a szállodából, kórházba szállították. A rendőrség szóvivője megerősítette, hogy november 23-án 0:39-kor riasztották a mentőket a chicagói DoubleTree hotelhez „egy beteg személy” miatt.

Mi történt Tara Reiddel?

Tara Reidet november 23-án hajnalban vitték ki egy chicagói hotelből hordágyon.

Az Amerika pite egykori színésznője alig tudott beszélni.

A színésznő szerint belekevertek valamit az italába, ezért feljelentést is tett az ügyben – a rendőrség azonban azt közölte, hogy ilyen bejelentés még nem érkezett hozzájuk.

A videón látszik, hogy a szálloda előcsarnokában több ember próbálja besegíteni a láthatóan zavart Tara Reidet egy kerekesszékbe. A férfi, aki a színésznőt tartotta, és egy másik, aki a széket fogta, össze is szólalkoztak, a helyzet feszült volt. „Elviszünk a szobádba, rendben?” – hallható, ahogy az egyik egyenruhás próbálja megnyugtatni Reidet, aki alig tudott beszélni. Néhány perccel később a mentősök is megérkeztek a helyszínre, és hordágyra fektették Reidet. Egy szemtanú azt mondta, a színésznő a mentősök érkezése előtt azt ismételgette: „Nem tudják, ki vagyok. Híres vagyok. Színésznő vagyok.”

Objektum doboz

Tara Reid képviselője közleményben reagált az esetre:

„Tara Reid rendőrségi feljelentést tett, mert úgy véli, hogy valaki drogot kevert az italába. Teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, és most lábadozik. Kéri, hogy ebben a traumatikus időszakban hagyják békén. Arra kér mindenkit, hogy figyeljen oda az italára, és soha ne hagyja felügyelet nélkül – ez bárkivel megtörténhet.”

A rendőrség ugyanakkor a People magazinnak azt nyilatkozta: egyelőre nem érkezett hivatalos feljelentés.

A színésznő az utóbbi időben ritkán mutatkozott a nyilvánosság előtt, legutóbb márciusban, a Los Angeles-i Pabrik Gula című indonéz horrorfilm premierjén látták. Több filmje is készül, köztük The Dreamer Cinderella, míg legutóbb a 2023-as vámpírfilmben, a Bloodthirstben szerepelt.

Tara Reid korábban is sokat beszélt arról, hogy megjelenése miatt gyakran érik bántó megjegyzések. A Special Forces: World’s Toughest Test című reality második évada után többen kritizálta, amiért „túl soványnak” tartották.

„Ha valaki túlsúlyos, és emiatt gúnyolják, az zaklatás. De ugyanez a sovány emberekre is igaz – az is zaklatás” – mondta 2023-ban egy interjúban.

A chicagói eset körülményeit a hatóságok tovább vizsgálják, írja a Life.