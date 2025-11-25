Lily-Rose Depp is szerepet kapott a Werwulf című vérfarkasos horrorfilmben. Johnny Depp lánya a szerep kedvéért teljesen átalakult, nem éppen az előnyére. Mutatjuk.

Igazi sztárparádé várható a Werwulf című horrorfilmben. A 2026-ban megjelenő alkotásban visszatér a mozivászonra Aaron Taylor-Johnson, és Willem Dafoe is, rajtuk kívül pedig szerepet kapott a filmben Johnny Depp lánya, Lily-Rose Depp is. A XIII. században játszódó történet kedvéért a sminkmesterek drasztikusan elcsúnyították a szereplőket - számolt be róla a Life.hu.

Johnny Depp lánya felismerhetetlen a kiszivárgott forgatási fotókon

Ha nem tudnánk biztosan, hogy Lily-Rose Deppet látjuk, lehet, hogy el sem hinnénk, hogy ő szerepel a frissen kiszivárgott forgatási képeken. A fotók tanúsága szerint a színésznő egy leharcolt apáca képében jelenik meg a vásznon, és fontos szerepe lesz abban, hogy támogassa Willem Dafoet, Ralph Inesont, és Aaron Taylor-Johnsont, akik a címszereplő fenevadra vadásznak.

Lily-Rose Depp filmje várhatóan 2026. december 25-én kerülhet mozikba, és a rendezője az a Robert Eggers lesz, akivel már tavaly is együtt dolgoztak a Nosferatu című alkotáson. Az már most biztos, hogy igazi hidegrázós horrorfilmről van szó, amelyben a színészek kinézete is parafaktornak számít. A vérfarkast pedig még nem is láttuk...