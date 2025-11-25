Katalin eltávolíttatta a palotából Vilmos herceg állítólagos szeretőjét

Egy bennfentes szerint Katalin ragaszkodott hozzá, hogy a nő ne jelenjen meg a köreikbe. A hercegné kiborult, amikor azt pletykálták, Vilmos herceg szeretője, Rose Hanbury, akivel egyébként ő is jó barátságban volt.

Először 2019-ben röppentek fel pletykák arról, hogy a hercegnek viszonya lehet és arról is beszéltek, hogy ki a titokzatos nő. Bennfentesek azt állították, Vilmos herceg szeretője nem más, mint Rose Hanbury, a brit arisztokrácia tagja, akit ősi szálak fűzik a királyi családhoz. Az ügy nemcsak a bulvársajtót mozgatta meg, de állítólag komoly feszültséget okozott a palota falain belül is.

Vilmos herceg szeretője lett volna Rose Hanbury?

Rose Hanbury korábban szoros barátságot ápolt Vilmossal és Katalinnal, részt vett az esküvőjükön is. 2019-ben röppentek fel először a pletykák, hogy Rose és Vilmos között lehet valami. Az In Touch arról számolt be, hogy Vilmos lépett félre Hanburyvel, amikor Middleton terhes volt harmadik gyermekükkel, Lajossal.

Vilmosról és Rose-ról fotók is készültek, Katalin pedig arra kérte férjét, hogy szakítson meg a nővel minden kapcsolatot és hozzátette, nem szeretné, ha Rose részt venne a családi eseményeken.

Miután már úgy tűnt, hogy Katalin megnyugodhat, 2022-ben újra közbeszéd tárgya lett a herceg és Rose viszonya. Egy magát megnevezni nem akaró személy a @DeuxMoi hírességpletyka-oldalnak azt állította, nyílt titok, hogy egy királyi családtagnak házasságon kívüli kapcsolata van. Bár a lap semmit nem közölt tényként, a közösségi médiában futótűzként terjedni kezdett a #PrinceOfPegging hashtag, amely az állítólagos intim részletekre utalt és sok felhasználó automatikusan a Vilmos–Hanbury-pletykákhoz kötötte az ügyet − idézi fel a RadarOnline, számol be a life.hu.

Ráadásul a nő továbbra is járt azokra az eseményekre, ahova a brit királyi család tagjai is, 2023-ban részt vett Károly királlyá koronázásán, Katalin hercegné rákdiagnózisa után pedig ismét szárnyra kaptak a pletykák, miszerint Vilmos herceg szeretője Rose Hanbury.

A találgatások ellenére a pletykákat soha nem erősítették meg, és a királyi család úgy döntött, hogy nem reagál a pletykákra.