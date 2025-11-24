Nehéz döntés előtt áll a walesi család

Katalin hercegné legidősebb gyermeke hamarosan új iskolában folytatja tanulmányait. A királyi család úgy határozott, hogy az utolsó pillanatig titkolni fogják, hogy melyik intézményben tanul tovább György herceg, az viszont kiderült, hogy már csak két lehetséges opció között vacillálnak.

A trónöröklési rend második helyén álló György herceg hamarosan megkezdi a középiskolai tanulmányait. Vilmos herceg, és Katalin hercegné nehéz döntés előtt állnak, ugyanis két lehetséges opció között kell dönteniük. Az viszont biztos, hogy jövő szeptemberig nem árulják el a nyilvánosság számára, hogy melyik iskolában fog továbbtanulni a gyermekük.

A Mirror információi szerint, György herceg édesanyja a berkshire-i Marlborough College-ot támogatja, Vilmos azonban a hagyományokhoz híven az Eton College mellett tette le a voksát. A döntést tovább nehezíti a tény, hogy mindkét intézmény bentlakásos fiúiskola, emiatt György herceg ritkán találkozhatna a családtagjaival és a testvéreivel. Melanie Sanderson, a királyi család szakértője a lapnak arról beszélt, hogy Katalinéknak titokban kell tartaniuk a végső döntésüket, ugyanis a reflektorfény felháborodást kelthet a herceg leendő iskolájában – írja a life.hu.

Ha a walesi család hű marad a hagyományokhoz, akkor legkésőbb 2026 szeptemberében jelentik be, hogy melyik középiskolába tanul tovább a gyermekük. A szülők tisztában vannak vele, hogy György herceg iskoláját, és osztálytársait hatalmas médiafelhajtás övezné, ezt pedig szeretnék elkerülni. A céljuk az, hogy a fiúk hétköznapi gyerekként kezdhesse meg a középiskolát.

A szakértő szerint a két opció közül valószínűleg az Eton College lesz a végső választás, ugyanis Vilmos herceg, és az öccse, Harry herceg is itt tanult korábban.

Úgy vélem az Eton a legjobb döntés. Hagyománytisztelő iskola, amely magabiztos, és kiváló képességű diákokat nevelt ki. Szerintem ez az intézmény képes átadni azokat az értékeket, amelyek fontosak a királyi család tagjai számára.

Osztja kollégája véleményét Jennie Bond, a királyi család önéletrajzíró is, aki szerint már eldőlt, hogy melyik középiskolára esett Katalinék választása, azonban a nyilvánosság csak hosszú hónapok múlva értesülhet a döntésről.