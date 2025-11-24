2025. december 7., vasárnap

Nehéz döntés előtt áll a walesi család

György herceg jövőjéről van szó

 2025. november 24. hétfő. 19:33
Katalin hercegné legidősebb gyermeke hamarosan új iskolában folytatja tanulmányait. A királyi család úgy határozott, hogy az utolsó pillanatig titkolni fogják, hogy melyik intézményben tanul tovább György herceg, az viszont kiderült, hogy már csak két lehetséges opció között vacillálnak.

Kate Middleton, Wales hercegnője és Görgy herceg is részt vett a Brit Királyi Légió Emlékezés Fesztiválján
Fotó: NorthFoto

A trónöröklési rend második helyén álló György herceg hamarosan megkezdi a középiskolai tanulmányait. Vilmos herceg, és Katalin hercegné nehéz döntés előtt állnak, ugyanis két lehetséges opció között kell dönteniük. Az viszont biztos, hogy jövő szeptemberig nem árulják el a nyilvánosság számára, hogy melyik iskolában fog továbbtanulni a gyermekük.

A Mirror információi szerint, György herceg édesanyja a berkshire-i Marlborough College-ot támogatja, Vilmos azonban a hagyományokhoz híven az Eton College mellett tette le a voksát. A döntést tovább nehezíti a tény, hogy mindkét intézmény bentlakásos fiúiskola, emiatt György herceg ritkán találkozhatna a családtagjaival és a testvéreivel. Melanie Sanderson, a királyi család szakértője a lapnak arról beszélt, hogy Katalinéknak titokban kell tartaniuk a végső döntésüket, ugyanis a reflektorfény felháborodást kelthet a herceg leendő iskolájában – írja a life.hu.

Ha a walesi család hű marad a hagyományokhoz, akkor legkésőbb 2026 szeptemberében jelentik be, hogy melyik középiskolába tanul tovább a gyermekük. A szülők tisztában vannak vele, hogy György herceg iskoláját, és osztálytársait hatalmas médiafelhajtás övezné, ezt pedig szeretnék elkerülni. A céljuk az, hogy a fiúk hétköznapi gyerekként kezdhesse meg a középiskolát.

A szakértő szerint a két opció közül valószínűleg az Eton College lesz a végső választás, ugyanis Vilmos herceg, és az öccse, Harry herceg is itt tanult korábban.

Úgy vélem az Eton a legjobb döntés. Hagyománytisztelő iskola, amely magabiztos, és kiváló képességű diákokat nevelt ki. Szerintem ez az intézmény képes átadni azokat az értékeket, amelyek fontosak a királyi család tagjai számára.

Osztja kollégája véleményét Jennie Bond, a királyi család önéletrajzíró is, aki szerint már eldőlt, hogy melyik középiskolára esett Katalinék választása, azonban a nyilvánosság csak hosszú hónapok múlva értesülhet a döntésről.

