Meghalt az ABBA zenésze

Az Aftonbladet újság fia, Matthias Klingre hivatkozva jelentette, hogy 85 éves korában elhunyt Jan Kling, az ABBA zenésze.

Az ikonikus együttesben töltött ideje alatt a művész szaxofonon és fuvolán játszott. Többek között olyan albumokon működött közre, mint a Super Trouper és a The Visitors. Kling fuvolaintrót írt az ABBA slágerében, a „Fernando”-ban is.

„Rejtett kincs volt, számos projektben vett részt, és mindig is szenvedélyesen szerette a zenét. Tizenévesként minden Charlie Parker szólót kívülről megtanult. Kivételes tehetség volt” – mondta Matthias.