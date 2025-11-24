2025. december 7., vasárnap

Előd

Meghalt az ABBA zenésze

Szenvedélyesen szerette a zenét

MH
 2025. november 24. hétfő. 13:41
85 éves korában elhunyt Jan Kling, az ABBA zenésze.

Meghalt az ABBA zenésze
1976. novemberben Göteborgban adott koncertet az Abba svéd együttes
Fotó: AFP/EPU

Az Aftonbladet újság fia, Matthias Klingre hivatkozva jelentette, hogy 85 éves korában elhunyt Jan Kling, az ABBA zenésze.

Az ikonikus együttesben töltött ideje alatt a művész szaxofonon és fuvolán játszott. Többek között olyan albumokon működött közre, mint a Super Trouper és a The Visitors. Kling fuvolaintrót írt az ABBA slágerében, a „Fernando”-ban is.

„Rejtett kincs volt, számos projektben vett részt, és mindig is szenvedélyesen szerette a zenét. Tizenévesként minden Charlie Parker szólót kívülről megtanult. Kivételes tehetség volt” – mondta Matthias.

