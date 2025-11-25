Bruce Willis felesége felkészült a színész halálára

Bruce Willis hollywoodi színészt három éve diagnosztizálták frontotemporális demenciával (FTD). Felesége, Emma Heming-Willis bejelentette, amikor férje végleg távozik, a gyászt tetteké alakítja és a tudománynak ajánlja fel Willis agyának tanulmányozását.

A nő elmagyarázta, hogy halála idején nem lesz idejük a bürokráciára – számolt be a The WP Times.

Nem gondolunk arra, hogy ezzel törődjünk, nem gondolunk a halálra. De tényleg, tényleg meg kell tennünk – és fontos, hogy ne csak a sötét oldalát lássuk. A legtöbben a halált a félelemmel és az ismeretlennel társítják – mondta.

Emma megerősítette, hogy a végstádiumban lévő Bruce Willis agyát a tudománynak adományozza. Beismerte, hogy ez a döntés nem volt könnyű számára, de „tudományosan szükségesnek” tartja a frontotemporális demencia megértéséhez, egy olyan betegséghez, amely gyorsan megfosztja az embert az emlékezettől, az észtől és függetlenségtől.

Gyermekeit is felkészíti a veszteségre

Heming-Willis elmagyarázta, hogyan segít lányainak felkészülni édesapjuk halálára, hangsúlyozva az őszinteséget és az érzelmi ellenálló képességeket:

„Ez nem könnyíti meg a veszteséget, de teret teremt a gyógyulásnak, a kapcsolódásnak és az élet törékenységének megértéséhez.”

Rumer megjegyezte, hogy Willis nem mindig ismeri fel rokonait. Csak azt tudja, hogy az apja reagál a gondoskodásra, és érzelmi reakciót tart fenn szeretteivel.

Emma azt is nyomatékosította, hogy a „Die Hard” című film sztárja külön él családjától, nem messze közös otthonuktól, ahol éjjel-nappal orvosi felügyelet alatt áll. A súlyos betegség miatt a színész agyi aktivitása folyamatosan romlik, kommunikációs készségei is rosszabbodnak.