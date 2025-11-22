A sussexi hercegi pár immáron évek óta a királyi családtól külön él amerikai álomotthonukban, Montecitoban. A szerelmesek kapcsolatáról azonban botrányaikkal ellentétben sokat nem tudni. Most azonban Meghan Markle elárulta, miért is szeretett bele anno férjébe. Kiemelte, nem különösebben érdekelte Harry herceg királyi élete. Sokkal inkább tetszett neki a herceg játékos, gyermeki természete.

Sussex hercege és hercegnéje 2016 júliusában találkozott először, egy közös barátaik által szervezett vakrandin. Mindössze egy nappal később már a második randijukat töltötték együtt, miután azonnal erős kapcsolódást éreztek egymás iránt. És míg a legtöbb embert lenyűgözné, hogy egy herceggel randizik, a 44 éves Meghan-t nem érdekelte Harry Kensington-palotabeli élete vagy az, hogy a nagymamája a királynő volt.

Ezért szeretett bele Harry hercegbe Meghan Markle

Ő olyan bátran és teljes szívvel szeret engem, és más nézőpontja is van, mert olyan médiát néz, amit én nem. Senki a világon nem szeret jobban, mint ő, ezért tudom, hogy mindig mellettem áll majd. Ő olyasvalaki, akiben ott a gyermeki rácsodálkozás és játékosság. Engem ez vonzott annyira és ez az életünk minden részére hatással van. Még az üzletben is azt szeretném, ha játszanánk, szórakoznánk, felfedeznénk és kreatívak lennénk - közölte az egykori színésznő, aki arról is beszélt, hogy reflektorfényben élve megtanulod, hogy nem követheted el ugyanazokat a hibákat újra és újra, de legalább közben fejlődsz is miattuk:

Ha minden tökéletesen megy, abból nem tanulsz. Ha nem tanulsz semmit, nem fogsz fejlődni. Én egy olyan korú gyerekekkel rendelkező anya vagyok, akik folyamatosan tanulnak valami újat. Látom, ahogy nap mint nap olyan dolgokkal néznek szembe, amelyek elsőre leküzdhetetlennek tűnnek. De emlékeztethetem magam is: "Tudom, most nagyon nehéznek tűnik, de hidd el, hamarosan könnyen fog menni." Ugyanezt a kegyelmet magamnak is meg kell adnom. Nem létezik olyan, hogy tökéletes. Nekem is szabad hibáznom - idézte őt a Mirror, vette észre a Ripost.