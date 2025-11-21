Szexmunkások a Buckingham-palotában?

Egy korábbi királyi védelmi tiszt, Paul Page azt állítja: Andrew Mountbatten Windsort egykor két nevetgélő nővel látta a Buckingham-palotában, akik a kollégái szerint szinte biztosan szexmunkások voltak. Úgy tudni, Erzsébet királynő legkisebb fia nem csak alkalmilag vette igénybe prostituáltak szolgáltatásait, András herceg gyakran örömlányokkal múlatta az időt.

Bár András herceg botrányainak se szeri, se száma, Paul Page egy konkrét éjszakát idézett fel, amit azóta sem tud elfelejteni. Elmondta, az incidens azért hagyott mély nyomott benne, mert András akkor többszörösen is megsértette a királyi protokollt.

András herceg hónapok alatt számkivetett lett

Az Epstein-hálózat néhai áldozata Virginia Giuffre memoárjában írta meg, hogy mit művelt vele András herceg.

Több kötet is megjelent a királyi családról, amelyekben András és Sarah Ferguson erkölcstelen, tékozló életét is részletezték.

Károly király elvette András címeit, Andrew Mountbatten Windsor néven említik ezentúl.

Andrásnak ki kell költöznie a windsori Royal Lodge-ból, Sandringhamben él majd.

A britek börtönben akarják látni az egykori herceget.

András herceg a botrányok ellenére az örökösödési listán marad.

Andrew Mountbatten-Windsor összeomlott.

Folyamatosan egyre több információ lát napvilágot a kéjelgéseiről.

Hogy kerültek András herceg lakosztályába az örömlányok?

Paul Page elmondása szerint egy alkalommal az Epstein-botrányba belekeveredett András utasította a védelmi tiszteket, hogy a taxit, ami hamarosan a palotához ér, ne állítsák meg, engedjék be és egyenesen irányítsák a parkolóba. A tisztek azonban nem voltak hajlandók egy ismeretlen utasokat szállító autót beengedni a palota területére, ezért az utasítást figyelmen kívül hagyták és megállították a járművet. Page elmondta, a két nő nagyon rövid szoknyát és mélyen dekoltált felsőt viselt, és úgy tűnt, hogy be is voltak csípve. Aznap éjjel hamar elterjedt a szolgálatban lévők között, hogy a vendégek feltehetően szexmunkások lehetnek. A tisztek megállapodtak abban, hogy amikor a nők távoznak, aki a kapunál van szolgálatban, jelez a többieknek, hogy ők is szemügyre vehessék őket. A nők nagyjából egy órát töltöttek András magánlakosztályában, és mindenkit megdöbbentett hogy a herceg, aki most azt állítja, hogy sose érezte magát szabadabbnak, maga kísérte ki a vendégeit, így lehetőségük sem volt a védelmieknek arra, hogy beavatkozzanak.

András a protokollt teljesen figyelmen kívül hagyta

Page állítása szerint a jelenet a megszokott protokoll durva megsértése volt. „Nem csak annyi történt, hogy ezek a nők meglátogatták Andrást... Talán még súlyosabb hiba, hogy a herceg kisétált velük a Buckingham-palota elé, megvárta velük a taxit, beültette őket és még integetett is nekik. A királyi család egyik tagja sem tesz ilyet” − emlékezett vissza a volt védelmi tiszt, és hozzátette, a helyzet súlyos biztonsági kockázatot jelentett. „Bárki megtámadhatta vagy észrevehette volna. Legalább tíz percig kint volt” − idézi Page-t a Life.hu.

Erzsébet királynő valóban tudott András mocskos ügyeiről?

Hasonlóról számol be Andrew Lownie történész is, aki a Entitled: The Rise and Fall of the House of York című új könyvében és egy interjúban is részletesen beszélt az ügyről. A kutató szerint András herceg éveken át szervezett fizetett nőket a királyi rezidenciára. „A biztonsági őröket azonban rendre elhallgattatták: azt mondták nekik, ha tovább panaszkodnak, visszakerülhetnek Brixtonba. Erzsébet királynő tudott róla, de nem tett semmit. Ő volt a kedvenc fia, és mindig megvédte” − nyilatkozta Lownie.