Meghan Markle megjegyzése a királyi életről

A sussexi hercegné egy őszinte beszélgetésben a határai megerősítéséről beszélt.

Meghan Markle akárhol, akármit is mond, imádja, hogy ő hercegné

Meghan Markle miután egyre többet került a nyilvánosság elé, feszegette a határait.

November 19-én a 44 éves sussexi hercegné új interjúban nyílt meg a Harper's BAZAAR 2025. decemberi/2026. januári művészeti számában. Ebben a hírnévvel járó kritikákról is beszélt.

„Azt hiszem, a határaim megerősödtek, miután a nyilvánosság elé kerültem ebben a…” – Meghan elhallgatott és nevetett. „Bármilyen melléknevet ki tudnék találni az űr kitöltésére. És valószínűleg működne is. Az ember különböző módokat talál arra, hogy megvédje magát, legyen szó akár az önvédelemről, akár csak a felnőtté válásról.”

A megjegyzés ritka utalásnak tűnt arra, hogyan került a világ figyelmének középpontjába, amikor 2016-ban randevúzni kezdett Harry herceggel, és 2018-ban feleségül ment hozzá.

2020 januárjában Harry herceg és Meghan bejelentették a döbbenetes hírt, miszerint visszalépnek az Egyesült Királyságban betöltött királyi szerepüktől, és új életet kezdenek az Egyesült Államokban. Sussex hercege és hercegnéje ma filantróp munkát és kereskedelmi vállalkozásokat folytat, miközben gyermekeiket, a 6 éves Archie herceget és a 4 éves Lilibet hercegnőt nevelik a kaliforniai Montecitóban.

Hét évvel a királyi esküvőjük után, több ezer mérföldnyire az Egyesült Királyságtól, és egy teljesen más életet élve, annak a világnak a nyomai váratlan helyeken bukkannak fel.

A sussexi hercegné Los Angelesben és New Yorkban adott interjút a Harper's BAZAAR-nak, és a riporter különösen felfigyelt arra, hogyan mutatták be.

„Egy impozáns barna homokkő házban vagyunk az Upper East Side-on, ami Meghan egyik barátnőjéé. Amikor belépek, a házvezetőnő bejelenti: »Meghan, Sussex hercegnéje«, pedig úgy tűnik, mi ketten vagyunk a házban” – mondta a riporter.

Amikor 2020-ban visszaléptek, Sussex hercege és hercegnéje megállapodást kötött Erzsébet királynővel címeik jövőbeli használatáról.

Akkoriban a pár szóvivője azt mondta: „Sussex hercege és hercegnéje továbbra is a királyi család tagjai maradnak, és továbbra is ennek megfelelően viselik a nevüket és címüket. Ahogy a 2020. januári bejelentésben is kifejtették, tavasztól hivatalosan megtartják „Ő Királyi Fensége” címüket.”

Harry herceg születésekor örökölte királyi címét és rangját, Meghant pedig esküvőjükkor Sussex hercegnéje lett.

Meghan idén korábban a People magazinnak adott exkluzív nyilatkozatot, és elmondta, hogy a Sussex név „szerelmi történetünk része”.

„Ez a közös nevünk családként, és azt hiszem, nem is tudatosult bennem, mennyire sokat jelent majd nekem, amíg gyermekeink nem születtek” – mondta Meghan a magazinnak márciusban. „Imádom, hogy ez valami, amit Archie-nak, Lilinek, H-nak és nekem közösen kell viselnünk. Sokat jelent nekem.”

Évekkel később azonban Meghannak még mindig emlékeztetnie kell a barátait, hogy sussexi.

Netflix-sorozatának, a Szeretettel, Meghannak az első évadában azt mondta barátjának, Mindy Kalingnek, hogy ő nem Meghan Markle, ehelyett azt magyarázta: „Én most Sussex vagyok.”

„Vannak gyerekeid, és azt mondod: »Nem, megosztom a nevemet a gyerekeimmel«” – mondta a sorozatban. „Nem tudtam, mennyire sokat jelent ez nekem, de annyira sokat jelent; ez a mi családi nevünk.”