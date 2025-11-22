Katy Perry nem így tervezte

Nyáron biztosan senki nem fogadott volna arra, hogy az énekesnő és Kanada volt miniszterelnöke még novemberben is együtt lesz. Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata azonban komolyra fordult, és már együtt készülnek az ünnepekre is.

Úgy tudni, Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata az elmúlt hónapokban egyre szorosabbá vált. A popsztárt és a volt kanadai miniszterelnököt először júliusban látták együtt, majd október 25-én vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat.

Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata egyre komolyabb

Jólértesültek szerint Perry számára az idei év nagyon megterhelő volt fizikailag és mentálisan is. „Még arra sem volt ideje, hogy igazán átgondolja az életét a turnéja miatt” − nyilatkozta. Katy Orlando Bloommal való szakítása után még több időt szeretett volna együtt tölteni 5 éves lányával, Daisy Dove-val. Ugyanekkor a turnéja is fontos volt számára és szerelmes is lett. „Ez a kapcsolat pontosan az, amire most Katynek szüksége van. Justin pedig a válása után talált rá az énekesnőre és nagyon boldog vele” − nyilatkozta egy ismerősük. Egy, Katy Perryhez közel álló forrás arról beszélt, hogy a pár közösen tervezi az ünnepeket és alig várják, hogy végre több időt tölthessenek együtt − írja a People nyomán a Life.

Sokáig senki sem hitt a szerelmükben

Katy és Justin már júliusban randiztak, de csak október 25-én jelentek meg nyilvánosan is párként, amikor Perry születésnapját ünnepelték a Crazy Horse Paris kabaréelőadásán. Néhány nappal később egy jólértesült úgy nyilatkozott, hogy Trudeau kifejezetten élvezi a világűrt is megjárt Katyvel együtt töltött időt. A forrás szerint a volt miniszterelnök 2023-as magánéleti válsága – különösen feleségével, Sophie Grégoire-ral való nehézségei, illetve miniszterelnöki posztjáról való távozása – után most sokkal boldogabb, mint valaha. „Sokkal kevesebb stressz éri, és komolyan érdekli Katy” − mondta el a bennfentes. „Katy nem számított arra, hogy ilyen hamar beleszeret valakibe, de Justin minden elvárásának megfelel. Nagyszerű humorérzéke van, elbűvölő, és tisztelettel bánik vele” − nyilatkozta az énekesnő egyik ismerőse.