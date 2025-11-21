Billy Bob Thornton tisztázta a véres fiolák legendáját

Újabb hollywoodi történet végére került pont. Billy Bob Thornton egy friss interjúban egyértelműen kijelentette: soha nem volt Angelina Jolie vérével teli fiola a nyakában, és a színésznő sem viselt ilyesmit. Teljesen másról volt szó.

A színész 20 év után újra cáfolta a máig élő bulvárlegendát. Részletesen beszélt a kapcsolatukról, a média által felnagyított mendemondákról és arról is, hogyan váltak el végül Angelina Jolie-val. Az Angelina Jolie vérével teli fiola hatalmas túlzás: sem ő nem hordott ilyet, és a volt felesége sem.

Billy Bob Thornton nyakában valóban ott lógott az Angelina Jolie vérével teli fiola?

Billy Bob Thornton a Rolling Stone magazin november 17-én, hétfőn megjelent interjújában tisztázta a legmakacsabb pletykát, amely házasságuk óta kíséri őt és Angelina Jolie-t. A 70 éves színész nem először mondta el, hogy a sokat emlegetett vért tartalmazó medálok soha nem léteztek, vagy legalábbis nem úgy, ahogyan az később bevonult a köztudatba. „Szó sem volt bizarr rituálékról, csupán egy apró medálról, amelybe mindketten egyetlen csepp vérrel ujjlenyomatot tettünk. Olyan volt, mint amikor mások egy tincs babahajat őriznek. Kicsit megvágtuk az ujjunkat, és kész. Aztán az emberek már liternyi vérről beszéltek. Ez egy romantikus kis ötlet volt, és kész” – mondta Thornton, majd hozzátette: „Később már az a hír járta, hogy vámpírok lettünk, egymás vérét isszuk, és ilyesmik.”

Thornton és a nála 20 évvel fiatalabb elvált, férfifaló hírében álló Jolie 1999-ben ismerkedett meg a Vakrepülés forgatásán. 2000 májusa és 2003 májusa között voltak házasok.

Jó kapcsolatban maradtak a válás után

Thornton visszatekintve hangsúlyozta, hogy Jolie-val a mai napig baráti a viszonyuk. „Angelinával nagyon jól éreztük magunkat együtt” – emlékezett. „Ez volt életem egyik legnagyszerűbb időszaka. Még mindig nagyon-nagyon közeli barátok vagyunk. Nem volt semmi dráma, azért szakítottunk, mert más volt az életstílusunk” – emlékezett vissza a színész.

Jolie még 2004-ben a Vogue-nak beszélt arról, hogyan élte meg kapcsolatuk végét. „Engem is váratlanul ért, mert egyik napról a másikra teljesen megváltoztunk” – mondta akkor. „Mivel színészek vagyunk, hónapokra elutazunk, és külön-külön alakulunk, formálódunk. Azt hiszem, egy napon arra ébredtünk, hogy már semmi közös nincs bennünk. És ez ijesztő, de benne van a pakliban, pláne, ha egy kapcsolat elején még nem ismered eléggé önmagad. Eltartott egy ideig, mire úgy-ahogy felnőttem, és még mindig azt hiszem, hogy még a közelében sem vagyok az igazi felnőttségnek” – nyilatkozta Angelina.

Thornton hatszor nősült, jelenlegi feleségét, Connie Anglandot 2014 októberében vette el és azóta együtt vannak. Közös lányuk, a 21 éves Bella ma is velük él. Jolie utolsó komoly kapcsolata Brad Pittel volt: válásuk pedig mindennek volt nevezhető, csak elegánsnak nem – írta meg a Life.