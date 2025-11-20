Victoria Beckham és fia, Cruz felrobbantotta az internetet

Victoria Beckham és Cruz Beckham közös videója szinte felrobbantotta az internetet. Sokan arra kérik az egykori Posh Spice-t, aki a felvételen a Viva forever című dalt énekli, hogy adja ki a Spice Girls egyik legnagyobb slágerét karácsonyi kislemezként.

Victoria Beckham és Cruz Beckham duettje lenyűgözte a rajongókat

Az 51 éves sztár szerdán osztott meg egy videót, amelyben a Viva Forever című slágert adja elő, smink nélkül, otthoni öltözetben, londoni otthonuk kanapéján ülve. A gitárral kísérő Cruz hivatalos Instagram-oldalán posztolta a meghitt felvételt, amely azonnal elbűvölte a rajongókat.

A videó alatti kommentszekció szabályosan felrobbant a hozzászólásoktól: sokan gyönyörűnek nevezték a duettet, mások pedig arra biztatják Victoria Beckhamet és Cruzt, hogy adják ki a dalt, sőt, egyesek azért könyörögnek, hogy a dalt karácsonyi kislemezként adják ki.

Újra összeáll a Spice Girls?

Victoria hosszú ideje nem lépett fel a Spice Girls tagjaként: utoljára 2012-ben állt színpadra a csapattal a londoni olimpia záróünnepségén, és kimaradt a 2019-es újraegyesülési turnéból is – írja a Daily Mail. A közelmúltban ugyanakkor ismét közelebb került a zenekarhoz: a múlt hónapban Geri Halliwell-Horner, Melanie C és Emma Bunton is megjelent a Netflix új dokumentumfilmjének premierjén, amely Victoria pályafutását mutatja be a Spice Girls időszakától a futballistafeleségként és divattervezőként eltöltött éveken át. Bár Melanie B nem vett részt az eseményen, virágcsokorral kívánt sok sikert Victoriának, amit meg is osztott Instagram-oldalán.

A Spice Girls egyébként tavaly együtt ünnepelte Victoria 50. születésnapját, ahol előadták a Stop című slágert, amit Sir David Beckham meg is örökített. A rajongók izgatottsága most újra felerősödött, miután Victoria egy Wembley-ben készült Oasis-koncertes videó mellé odaírta: „Kísértés...”, és megjelölte korábbi zenekartársait is. A gesztus sokak szerint arra utal, hogy a közelgő 30. évforduló kapcsán akár újra összeállhat a teljes csapat. A közösségi médiában pillanatok alatt elindultak a találgatások, sokan úgy vélik, Victoria nagy bejelentésre készül.

Cruz Beckham egyre többször kerül a figyelem középpontjába

Cruz eközben saját zenei karrierjét építi, nemrég felvett egy albumot, és megjelentette első kislemezeit. Instagramján egy koncertfelvételt is megosztott, amelyen barátnője, Jackie Apostel figyeli őt a színpadról. Miközben Cruz zenei karrierjét építgeti, és boldog párkapcsolatban él, az utóbbi hetekben nem emiatt került a hírekbe, hanem azért, mert gyorshajtás miatt elvették a jogsiját – derítette ki a Life.