Tom Hanks dalt írt a metrós kalandjairól

Hiába ő a világ egyik leggazdagabb színésze, a mai napig tömegközlekedéssel jár dolgozni. Tom Hanks most ismét bizonyította, hogy miért is imádjuk, ugyanis dalt írt a metrós kalandjairól.

A Forrest Gump sztárja dalt írt a New York-i metróról, majd élőben előadta a szerzeményt. Tom Hanks a hét elején a The Shed kultúrközpontban járt, ahol a rajongói, és a kollégái előtt tartott előadást. A műsor egyik pontján kijelentette, hogy imádja a metrózást, és rengeteg élményben volt már része a föld alatt, ezért írt egy nótát ezekről a tapasztalatairól.

Tom Hanks néhány év alatt a metró reklámarcává vált

Bár rengeteg kritika éri a világhírű New York-i metróvonalat, az biztos, hogy ott sokkal több esélyünk van Oscar-díjas sztárokba belefutni, mint a budapesti földalattin. Pár hete lapunk is beszámolt arról, hogy a Da Vinci-kód főszereplője nap mint nap használja a tömegközlekedési eszközt, és szívesen készít közös képeket a rajongóival. Ez azért is ekkora szó, mert Tom Hanks vagyona az egyik legnagyobb a hollywoodi színészek között, így nem lenne rászorulva, hogy esténként a tömegben kelljen állnia. Ennek ellenére ő a szerény és környezettudatos utazást részesíti előnyben. A színész paparazzi képei annyira népszerűvé váltak az interneten, hogy sokan már csak azért használják a metrót, hátha összefutnak ott Tom Hankssel – írta meg a Life.