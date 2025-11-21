Most fény derült a titokra: ez volt ll. Erzsébet rémálma

Diana hercegné híres interjúja hatalmas port kavart annak idején. Az egykori II. Erzsébet királynő attól is félt, mindez milyen hatással lesz az unokájára.

Idegösszeomlástól féltette Vilmos herceget II. Erzsébet királynő, a híres-hírhedt Diana interjú után. A szívek királynőjének nyilatkozata az egész világot mélyen megdöbbentette: a hercegné ugyanis elképesztő nyíltsággal beszélt, többek közt arról is, hogy tulajdonképpen hárman vannak a házasságában.

Ettől féltette unokáját a néhai II. Erzsébet királynő

Amikor 30 évvel ezelőtt az újságíró, Martin Bashir hírhedt interjúja Diana hercegnével képernyőre került, több mint 20 millióan nézték meg, és bizonyos szempontból hatalmas sikernek tartották. Az interjúban Diana először beszélt a mentális állapotáról, rövid afférjáról James Hewitt kapitánnyal, valamint az akkor még Károly herceg későbbi második feleségével, Kamillával folytatott viszonyáról, illetve ekkor hangzott el az a híres mondat is, miszerint:

„Hárman voltunk ebben a házasságban.”

Az 54 perces beszélgetés végleg aláásta a walesi hercegi pár kapcsolatát, a válópert pedig kevesebb mint egy hónappal később nyújtották be a néhai II. Erzsébet királynő tanácsára. Az interjú hatása azonban nemcsak a szülők kapcsolatára volt kihatással, hanem Diana fiára, az akkor még csak 13 éves Vilmos hercegre is. Robert Lacey Testvérharc című könyvében leírta, hogy Vilmos, aki az Eton magániskolában nézte végig az interjút, később „összegörnyedve ült a kanapén, a sírástól kivörösödött szemekkel”.

Tina Brown, a Palace Papers szerzője szerint II. Erzsébet egy palotai forrásnak elmondta, rettegett, hogy az unokája „idegösszeomlást kaphat”. Vilmos mindössze két hónappal korábban kezdte meg az első évét az elit iskolában, és már eleve „törékeny állapotban” volt a szülei különválása miatt. Diana egy nappal az interjú előtt személyesen hívta fel a fiát, hogy felkészítse őt, és később Ludgrove-ba, Harry iskolájába is elutazott, hogy neki is vigaszt nyújtson.

A fiatal herceg a képernyőn látva az édesanyja arcát, „félelemmel vegyes rettegést” érzett, az öccse pedig egyáltalán nem nézte meg az adást. A visszaemlékezések szerint Vilmos dühös és értetlen volt az interjú után, különösen, hogy az édesanyja a családi ügyeket nyilvánosan tárgyalta, és Károly herceget, valamint Hewitt kapitányt is megemlítette. Diana próbálta helyrehozni a kapcsolatot rövid, privát beszélgetésekkel, de az interjú maradandó hatást gyakorolt a fiaira.

Az interjú után napvilágra került, hogy Bashir hamisított bankszámlakivonatokat mutatott be Charles Spencer grófnak, Diana öccsének, amelyek hamisan azt sugallták, hogy bizonyos személyeket fizettek a hercegné megfigyeléséért - az ijedt Charles állítólag ezt követően mutatta be a testvérének az újságírót. A királyi család később hivatalos vizsgálatot indított az ügyben. Bár Bashir elismerte a hamisításokat, Diana a BBC-nek kijelentette, hogy nem látott olyan dokumentumot, amelyről előzetesen ne tudott volna, és nem bánta meg a nyilatkozatot.

A fiatal herceg sosem bocsátotta meg a BBC-nek

Vilmos és Harry életére azonban az interjú árnyéka hosszú távon is rányomta a bélyegét: a fiatal herceg sosem bocsátotta meg a BBC-nek a megtévesztést, és gyermekkorának sebei a mai napig vele maradtak. Vilmos későbbi nyilatkozatai szerint az interjú megtévesztő módja jelentősen befolyásolta, amit az édesanyja elmondott, valamint hozzájárult a hercegné félelméhez, paranoiájához és elszigeteltségéhez az utolsó éveiben. A herceg hangsúlyozta, hogy a műsor „nem legitim”, és soha nem szabadna újra sugározni. Harry szerint az etikátlan újságírói gyakorlat láncreakciója végül az édesanyja életébe került, míg Diana testvére, Charles Spencer a BBC „teljes tisztességtelenségét” kifogásolta.

Bár Bashir bocsánatot kért a hamis dokumentumok miatt, a királyi család és a közvélemény számára a történet maradandó sebeket hagyott, különösen Vilmos életében, aki máig érzékeli az interjú következményeit - olvasható a Life.hu cikkében.