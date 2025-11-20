Kevin Spacey egyre lejjebb csúszik

Kevin Spacey, a kétszeres Oscar-díjas színész pokoljárása hét évvel ezelőtt kezdődött, amikor szexuális zaklatással vádolták meg. Bár több ügyben is felmentették, karrierje és anyagi helyzete máig nem rendeződött.

Kevin Spacey mindenét elvesztette

A színész egy friss interjúban arról beszélt, hogy mára gyakorlatilag hajléktalanná vált: szállodákban és Airbnb-ben él, attól függően, éppen hol talál munkát. A The Telegraphnak adott interjúban arról is beszélt, hogy az elmúlt évek jogi költségei csillagászatiak voltak, bevétele viszont nem volt – idézte a Radar Online. A színész a házát is elveszítette, és minden megtakarítását a jogi procedúrákra költötte. Spacey jelenleg kisebb helyeken lép fel Songs & Stories című egyszemélyes estjével, ahol klasszikus dalokat ad elő rajongóinak. November 15-én például Cipruson lépett fel, egyes nézők akár 1400 dollárt is hajlandók voltak fizetni egy jegyért. A VIP-jegyeseknek a műsor mellett egy egyórás személyes beszélgetés is járt a színésszel.

A színész karrierje 8 éve omlott össze

A színész karrierje 2017-ben vett fordulatot, amikor Anthony Rapp azzal vádolta meg, hogy 1986-ban szexuálisan zaklatta. A vád nyomán más férfiak is előálltak hasonló történetekkel, melynek következményeként Spaceyt kirúgták a Kártyavárból, majd Hollywoodból is kitaszították. A büntetőeljárásokat végül 2018-ban és 2019-ben ejtették, Rapp 2020-ban indított polgári perét pedig 2022-ben az esküdtszék a színész javára zárta le. A színészt 2023 júliusában felmentették a szexuális zaklatással kapcsolatos vádak alól is, mégsem történt pozitív változás a karrierjében. Kevin Spacey úgy véli, ha egy nagynevű rendező, például Quentin Tarantino mellé állna, és szerepet ajánlana neki, karrierje újra szárnyalhatna. A színész úgy fogalmazott, hogy az egész szakma arra vár, hogy valaki megadja a zöld jelzést a visszatéréséhez – írta meg a Life.