Keira Knightley megborzongott

A színésznő egy reklámfilm miatt került közelebbi viszonyba a humoristával. Keira Knightley esete tökéletesen mutatja, hogy még a legtapasztaltabb színészek számára is tartogathat meglepetéseket egy-egy romantikus pillanat.

Keira Knightley váratlanul az ünnepi időszak egyik legnagyobb beszédtémájává vált, miután a brit sajtóban megjelentek a Waitrose szupermarket idei karácsonyi reklámjának kulisszatitkai.

Keira Knightley undorítónak nevezte a csókjelenetet

A Molly Manners által rendezett A tökéletes ajándék című rövid, romantikus hangulatú kisfilmben a kétszeres édesanya önmagát alakítja, partnere pedig Joe Wilkinson komikus, aki egy Phil nevű özvegy férfit formál meg. A mini-romkom alig három perc alatt meséli el, hogyan lobban fel a vonzalom a két szereplő között egy sajtospult előtt – a történet pedig egyértelmű tisztelgés a klasszikus brit romantikus filmek, köztük a Sztárom a párom és az Igazából szerelem előtt.

A forgatásról kiszivárgott információk szerint Knightley számára meglepően nehéznek bizonyult a reklám végén látható csókjelenet. Bár a 40 éves színésznő több tucat hasonló helyzetet élt már át a kamerák előtt, most mégis kizökkentette a szituáció. Egy produkciós forrás szerint a színésznő tréfásan megjegyezte, hogy „elég undorító volt”. Nem Wilkinson miatt, hanem a szokatlan, kissé kínos körülmények miatt. Egy másik bennfentes úgy fogalmazott: Keira Knightley-t inkább az zavarta, hogy a csóknak egy szupermarket folyosóján, kamerákkal az arcában kellett megtörténnie. Ráadásul az sem könnyített a helyzetén, hogy a humorista egy kissé igénytelen, kócos, szakállas figurát alakított, és a felvételek között trágár poénokkal szórakoztatta a stábot.

Joe Wilkinson is ideges volt a forgatás alatt

Wilkinson, aki elmondása szerint mindössze két alkalommal csókolózott korábban a képernyőn, szintén ideges volt. „Azt gondoltam, Keira Knightley valószínűleg ötven emberrel csókolózott már filmen” – idézte fel. A feszültséget végül az oldotta, amikor hangosan kimondta, hogy számára is furcsa az egész helyzet, mire Keira Knightley megkönnyebbülten egyetértett: „Az, ugye? Tényleg furcsa.”

A színésznőnek a gyermekei az elsők

Keira a kellemetlenségek ellenére végig profin végezte munkáját, és a kollégák szerint időnként meghatóan beszélt arról, mennyire vágyik haza két kislányához – írja a Radar Online nyomán a Life. A színésznő imád dolgozni, de rengeteg időt tölt gyermekeivel, a 10 éves Edievel, és a 6 éves Deliahval.

A Waitrose karácsonyi reklámja tehát nemcsak a szezon egyik legkedveltebb kisfilmje lett, de azt is tökéletesen mutatja, hogy még a legtapasztaltabb filmesek számára is tartogathat meglepetéseket egy-egy romantikus pillanat.