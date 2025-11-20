Kate Winslet felidézi a kínos pillanatot, amikor először találkozott Károly királlyal

Kate Winslet elmesélte egy show-műsorban, hogy átlátszó csipkeruhát viselt, amikor először találkozott a leendő királlyal.

Kate Winslet egy divatbakit vétett, amikor közel 30 évvel ezelőtt először találkozott Károllyal.

November 18-án az Oscar-díjas színésznő egy Jimmy Kimmel Live!-show-ban lépett fel, és osztotta meg a humoros történetet.

Felidézte a királyi találkozást, amikor a műsorvezető, Jimmy Kimmel megkérdezte tőle, milyen szerepet tölt be a The King's Foundation – Károly király egyik személyes jótékonysági szervezetének – nagyköveteként, mire Winslet azt mondta, hogy figyelemre méltó volt találkozni vele.

„Ő egy nagyon gyengéd, szimpatikus egyéniség, de ő a király, és egészen különleges élmény találkozni vele” – kezdte a színésznő.

„Amikor először találkoztam vele, ó, istenem, azért jött, hogy támogassa a az Értelem és érzelem című film premierjét, és akkor még csak 20 éves voltam” – mondta az 1996-os eseményről. „És valahogy nem is tudatosult bennem, hogy valójában találkozni fogunk vele, ezért el is felejtettem, hogy egy átlátszó csipkeruhát viselek. És hála Istennek, hogy kabát volt rajtam, mert amikor felém tartott, csak annyit motyogtam: »Mellbimbók, mellbimbók, mellbimbók, ó, Istenem!« És valaki csak annyit mondott: »Kabát!«, én pedig azt mondtam: »Felség!«, gyakorlatilag egy köpennyel betakartam magam.”

Júniusban Winsletet a King's Foundation nagyköveteként jelentették be, hivatalos szerepet vállalva a Károly által 1990-ben alapított jótékonysági szervezetnél.

Ugyanebben a hónapban Winslet ismét találkozott az uralkodóval a Királyi Alapítvány éves díjátadó ünnepségén a londoni St. James-palotában, és a műsorvezető megkérdezte, hogyan köszöntötte az uralkodót Meryl Streep és az újonnan lovaggá ütött David Beckham mellett – írta meg a People.

„Önként jelentkezett elsőként, tekintettel a szabályokra?” – kérdezte a műsorvezető, a királyi protokollra utalva.

„Tulajdonképpen volt egy beszélgetés erről” – mondta a színésznő a színfalak mögött történtekről. „Szóval Meryl és én, miközben a királlyal találkoztunk… azt kérdezte tőlem: »Szerinted pukedliznunk kell?« Azt mondtam: »Feltétlenül, pukedliznunk kell.« Erre ő: »Oké, akkor nagy pukedlizést kell tennünk? Mit tegyünk?« Azt mondtam: »Nem tudom, csak kihozzuk magunkból a legtöbbet«, mire ő: »Nem tudom, hogy muszáj-e ezt tennünk. Nagy pánik tört ki, mert nem tudtuk, mi a forma. Nyilvánvalóan pukedliznunk kellett.«