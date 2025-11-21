Katalin hercegné és Jessie J popénekesnő megható pillanata

Megható pillanatnak lehettek szemtanúi a Royal Variety Performance-on, november 19-én, szerdán este, akik részt vettek az eseményen.

Vilmos és Katalin részt vettek a Royal Variety Performance rendezvényen a londoni Royal Albert Hallban

Katalin hercegné és Jessie J popénekesnő szoros kapcsolatot ápol egymással, mivel mindketten küzdelmes utat jártak be betegségük során.

A 43 éves hercegné és a 37 éves Jessie egy különleges pillanatot osztottak meg november 19-én, szerdán a londoni Royal Albert Hallban megrendezett Royal Variety Performance előadáson. Katalin átölelte a „Price Tag” énekesnőjét, aki később elárulta, hogy az ölelést a közös rákos megbetegedésük inspirálta.

„Csak meg akartam ölelni” – magyarázta később Jessie a pillanatról a The Independentnek.

„Elismertük, hogy ez valami olyasmi, amin nem könnyű keresztülmenni, különösen a nyilvánosság előtt” – tette hozzá.

A Royal Variety Performance különleges volt Katalin hercegné és Vilmos herceg számára, mivel két év után ez volt az első vörös szőnyeges megjelenésük, mivel Katalin 2024-es rákkezelése alatt csökkentette királyi feladatait.

És mindketten mindent megtettek az alkalomból: Katalin gyönyörűen festett egy sötétzöld bársony Talbot Runhof ruhában, míg Vilmos szintén bársonyruhát viselt, ezúttal egy fekete szmokingban jelent meg.

Jessie, valódi nevén Jessica Cornish, júniusban árulta el, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, és „nyílt akar lenni és megosztani” ezt a rajongóival. A közösségi médiában a masztektómia részleteit is megosztotta.

A sztár később elárulta, hogy egy második műtéten is át kell esnie, ami miatt elhalasztotta őszi turnéját; azonban erre a műtétre később kerül sor.

Eközben Katalin hercegné egy újabb mérföldkövet ért el ezen a héten, amikor megtartotta első beszédét azóta, hogy 2024 márciusában megosztotta a világgal rákdiagnózisát. A beszéd során Katalin kitért a kezelésére, és megköszönte azoknak, akik az erőt tartották benne, „különösen az elmúlt néhány évben” – írta meg a People.