Bulvár

Kamilla királyné megszegte az udvari etikettet

Állítólag egyáltalán nem volt kínos a baki

 2025. november 20. csütörtök. 10:54
Károly király felesége nemrég megfeledkezett a királyi család egyik szigorú szabályáról, és a nyilvánosság előtt tett megjegyzést egy színésznő testalkatára. Kamilla királyné és Ruth Jones beszélgetése azonban egyáltalán nem vált kínossá a bakitól.

Kamilla királyné megszegte az udvari etikettet
Kamilla királyné megszegte a királyi etikettet, de ezért senki nem haragszik rá
Fotó: Alastair Grant / POOL / AFP

Szigorú etikai szabályok vonatkoznak a királyi család tagjainak viselkedésére és öltözködésére. Ezek közül sokat a mai napig nagy becsben tartanak, azonban vannak olyan előírások, amelyeket az uralkodó, vagy éppen a felesége, Kamilla királyné sem tart be mindig. A legutóbbi ilyen incidens jó példa arra, hogy miért lenne itt az ideje, hogy felülvizsgálja valaki a több száz éves regulák létjogosultságát.

Kamilla királyné szabályszegése mosolyt csalt az emberek arcára

Károly király felesége nemrég személyesen találkozott az egyik kedvenc színésznőjével, Ruth Jonessal, akit a Gavin & Stacy szituációs komédiából ismerhetnek a rajongók. Kiderült, hogy Kamilla királyné nagy rajongója volt a sorozatnak, és ezért kapva kapott az alkalmon, hogy váltson pár szót a sztárral. Ebből pedig egy vicces jelenet kerekedett. A Page Six beszámolója alapján, Kamilla ránézett Jonesra, majd magáról megfeledkezve azt mondta:

„Rengeteget fogytál, igaz?”

A királyné mellett állók, és maga a színésznő is meglepődött a váratlan és bensőséges bóktól, azonban nem akarta, hogy kínossá váljon a helyzet, ezért játszi könnyedséggel válaszolt.

„Igen, köszönöm! Sikerült egy keveset leadnom a testsúlyomból.”

Ezután a két hölgy kedélyesen elbeszélgetett egymással, és valószínűleg senki nem fogja ezért az apróságért Kamilla szemére vetni, hogy megszegte a királyi család etikai kódexének egyik régi tételét – írta meg a Life.

